Что известно о необычном сооружении на Закарпатье, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Мукачевский городской совет.

Что известно о "самом узком доме" Мукачево?

В Мукачево, на улице Береговской расположено необычное здание, которое уже давно стало местной архитектурной загадкой. Его часто называют "домом-иллюзией" – настолько причудливо оно выглядит с определенных ракурсов.

Дом возвели в 1960-х годах. Он сразу привлек внимание горожан и гостей города своими нетипичными пропорциями. Если смотреть с улицы, может показаться, будто он настолько узкий, что внутри вряд ли найдется место даже для коридора. На самом деле это визуальный обман, вызванный необычным расположением и планировкой сооружения.

Местные жители в шутку называют его "самым узким домом Закарпатья", а туристы охотно останавливаются, чтобы сделать фото и убедиться, действительно ли он такой узкий, как выглядит на первый взгляд.



Дом, который называют "самым узким на Закарпатье" / Фото Мукачевский городской совет

Это здание демонстрирует, как даже ограниченная площадь может вдохновить на нестандартные архитектурные решения. Его узкий фасад резко контрастирует с просторными интерьерами, что характерно для проектов, где приоритетом является рациональное использование земельного участка. Подобные конструкции нередко встречаются в исторических городах, где застройщикам приходилось учитывать сложные условия застройки и ограничения пространства.

Где еще есть похожие дома?

В Европе также можно найти здания, возведенные в середине 19 – 20 веков, узкий формат которых обусловлен ограничениями застройки в старых городских районах. Среди известных примеров – дом Keret в Варшаве, который считают одним из самых узких в мире: в одном из мест его ширина составляет всего 92 сантиметра. А в Китае даже есть "самый узкий город в мире".