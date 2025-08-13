Що відомо про незвичну споруду на Закарпатті, 24 Канал розповідає з посиланням на Мукачівську міську раду.

Що відомо про "найвужчий будинок" Мукачева?

У Мукачеві, на вулиці Берегівській розташована незвична будівля, яка вже давно стала місцевою архітектурною загадкою. Її часто називають "будинком-ілюзією" – настільки химерно вона виглядає з певних ракурсів.

Будинок звели в 1960-х роках. Він одразу привернув увагу містян та гостей міста своїми нетиповими пропорціями. Якщо дивитися з вулиці, може здатися, ніби він настільки вузький, що всередині навряд чи знайдеться місце навіть для коридору. Насправді ж це візуальний обман, спричинений незвичним розташуванням і плануванням споруди.

Місцеві мешканці жартома називають його "найвужчим будинком Закарпаття", а туристи охоче зупиняються, щоб зробити фото і переконатися, чи справді він аж такий вузький, як виглядає на перший погляд.



Будинок, який називають "найвужчим на Закарпатті" / Фото Мукачівська міська рада

Ця будівля демонструє, як навіть обмежена площа може надихнути на нестандартні архітектурні рішення. Її вузький фасад різко контрастує з просторими інтер'єрами, що характерно для проєктів, де пріоритетом є раціональне використання земельної ділянки. Подібні конструкції нерідко трапляються в історичних містах, де забудовникам доводилося враховувати складні умови забудови та обмеження простору.

Де ще є схожі будинки?

У Європі також можна знайти будівлі, зведені в середині 19 – 20 століть, вузький формат яких зумовлений обмеженнями забудови в старих міських районах. Серед відомих прикладів – будинок Keret у Варшаві, який вважають одним із найвужчих у світі: в одному з місць його ширина становить лише 92 сантиметри. А в Китаї навіть є "найвужче місто у світі".