Унікальне "місто" розташоване у вузькій долині вздовж річки Хен. Відомий ютубер і мандрівник Дрю Бінскі, який відвідав усі країни світу, нещодавно побував у повіті Яньцзінь, про що розповів в одному зі своїх відео, розповідає 24 Канал

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"Найвужче місто у світі" під загрозою

Ідея відвідати цей незвичайний повіт виникла в Дрю завдяки подорожі його подруги Яни. Раніше дівчина бувала там, знімала відео та ділилася історіями про місцевих жителів. Дівчина супроводжувала блогера як гіда і перекладача.

У своєму недавньому відео Дрю розповів, що Яньцзінь насправді під загрозою. У повіті постійні повені та землетруси. А будинки розташовані або на палях біля самої річки, або врізані в круті схили долини.

Повіт у Китаї називають найвужчим містом у світі / Фото Medium

Місцеві жителі розповіли, що повені тут відбуваються майже щороку, особливо в липні та серпні. Та навіть попри ці труднощі, люди зберігають спокій і кажуть, що з часом "звикають" до таких умов.

Вулиці – вузькі стежки вздовж обриву

Блогер дуже сподобався місцевим жителям. Один із них запросив його в гості та показав свій будинок, а потім повів своєю вуличкою – вузькою стежкою вздовж обриву. Цей шлях виявився екстремальним, адже в деяких місцях стежка була така вузька, що Дрю доводилося нахилятися, аби пройти під скелями, що звисають.

Вулиця в Яньцзіні / Скриншот відео

Не обійшлося і без пригод: блогера зупинила поліція, вирішивши, що він без дозволу використовував дрон. Та поліцейські вирішили не карати блогера, ба більше, порадили найкращі місця для зйомок.