На початку 2024 року середня вартість житла у Британії становила аж 282 тисячі фунтів, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Mirror. Ось чому одна квартира в Бристолі вартістю 70 тисяч фунтів викликала такий ажіотаж, але тут є поворот.

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Що пропонують у Бристолі за 70 тисяч фунтів

Це маленька однокімнатна квартира, яка зовні виглядає досить стандартно. Однак, зайшовши всередину, ви відразу в приміщення, де поєднали кухню, спальню та вітальню.

Британський тікток-блогер опублікував огляд оголошення про продаж цієї квартири з обуренням.

Це буквально як один коридор. Ззаду є маленька мінікухня, але немає ні плити, ні плити. Немає мікрохвильової печі. Абсолютно ніде щось приготувати,

– прокоментував блогер.

На думку автора відео, єдиною перевагою квартири є доволі простора ванна кімната, де встановили душову кабіну. Проте ціна, на його погляд, однаково "грабіжницька".

Огляд крихітної квартири: дивіться відео

Вибачте, але хто заплатить 70 000 фунтів стерлінгів, щоб жити в картонній коробці? Куди ви повинні покласти свої речі? Сумно те, що хтось справді схопить це, а потім стягуватиме грабіжницькі ціни за оренду,

– додав автор відео.

Користувачі швидко відреагували на публікацію. Один із користувачів написав: "Я б не заплатив 7 тисяч фунтів стерлінгів, не кажучи вже про 70 тисяч". Інший прокоментував: "Я заплатив менше за будинок із трьома ліжками".

Були й коментатори, які оцінили квартиру як "ідеальну" чи як просто звичайне помешкання, яке вартує такої ціни.

Скільки загалом коштує житло на вулиці, де продають квартиру

Протягом минулого року середня вартість житла на Clouds Hill Road становила 221 500 фунтів.

Здебільшого продавали саме квартири – у середньому за 189 833 фунтів. Будинки з терасами коштували приблизно 316 500 фунтів стерлінгів.