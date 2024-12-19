24 Канал, посилаючись на finance.ua, розповідає, скільки коштує винайм житла в Німеччині. Мовиться і про довготривалу, і про подобову оренду.

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Скільки коштує місячна оренда в Німеччині

Німеччину обрали для проживання найбільша кількість українських біженців – близько 1,2 мільйона.

Ця країна приваблює українців через гарні умови праці, досить високі зарплати, та соціальні пільги. Багато людей, повертаючись в Україну, згодом знову їдуть в Німеччину.

За даними сервісу Numbeo, вартість однокімнатної квартири в Німеччині в середньому становить 700 — 900 євро. Трикімнатне житло можна орендувати за ціною від 1 300 до 1 700 євро.

Такі ціни можна знайти в невеликих містах та селищах. Адже у великих містах середня вартість буде значно дорожчою. Наприклад, у Мюнхені оренда однокімнатної квартири становить мінімум 1 500 євро у передмісті та від 2 тисяч євро у центрі.

Житловий район у Мюнхені / Фото Pexels

Загалом витрати на житло для більшості мігрантів у Німеччині становлять від 35% до 50% місячного заробітку.

Для тих, хто переїжджає до Німеччини, з пошуком житла допомагають волонтерські організації, благодійні фонди та місцеві ініціативи. Також є можливість отримати спеціальні соцвиплати.

Подобова оренда

Ціна залежить від типу житла та міста, де його шукають. Наприклад, за ніч в хостелі у Мюнхені потрібно заплатити близько 120 – 200 євро. У Берліні можна знайти пропозиції за 100 − 150 євро.

Якщо в помешкання шукають у невеликих містах, то ціна буде значно нижча. Наприклад, у Грайці можна зупинитися лише за 70 євро на ніч.