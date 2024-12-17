Вартість оренди – 4 600 гривень на місяць. Це наразі найнижча ціна за повноцінне житло серед усіх оголошень на онлайн-платформі OLX, повідомляє 24 Канал.

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Який вигляд має найдешевша квартира в Києві

Агентство нерухомості називає крихітне помешкання квартирою-студією. Зрештою, воно відповідає такому плануванню. Всередині є одна кімната зі спальним куточком та імпровізованою кухнею.

Оренда 1 кімнатної квартири-студії в приватному секторі, окремо від господаря. Сирець, вулиця Верболозна. Невелика, проте охайна квартирка у флігелі. Будівля окремо від основного будинку на три квартири. Кухня-вітальня та ванна кімната. Навколо будинку сад,

– мовиться в оголошенні.

На жаль, у помешканні відсутня пральна машина, тож орендареві доведеться прати речі в будинку власниці. Квартира в житловому стані, там зроблений косметичний ремонт. Опалення – централізоване.

Квартира розташована в сусідньому від власників будинку / Фото OLX

Скільки коштує найдешевша оренда у Львові

У Львові найдешевша для оренди квартира розташована на вулиці Лінкольна, що в Шевченківському районі. Місяць проживання коштує 4 950 гривень, але автор оголошення зазначає, що вартість договірна.

Однокімнатне житло має площу 35 квадратів, але там відсутній туалет. Квартира хоч і в житловому стані, але її варто було б оновити.