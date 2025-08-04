Що відомо про храм, його зведення та історію, 24 Канал розповідає з посиланням на ЛМР.

Читайте також Почали будувати 265 років тому: який вигляд має найстаріший будинок Києва

Коли звели найдавнішу будівлю Львова?

Церкву Святого Миколая вважають найстарішою будівлею Львова. Її зведення присвятити заснуванню Львова. У 1292 році князь Лев видав грамоту, яка надавала храмові право вічного володіння земельною ділянкою. Існує припущення, що церква служила родинною усипальницею та надвірним храмом для галицько-волинських князів.

Що відомо про історію храму?

Будівля має масивні стіни з тесаного білого каменю, над якими здіймаються бані з ліхтарями. Архітектурний стиль споруди заснований на принципах візантійського храмового будівництва: вона має форму хреста з напівкруглою апсидою. Планування нагадує грецький рівнораменний хрест, що наближує її до архітектури православних церков Півдня.



Церква Миколая у Львові / Фото ЛМР

Протягом століть храм пережив чимало лиха: пожежі, повені, епідемії та ворожі навали. Часто церкву грабували й підпалювали, проте їй вдалося зберегти священні реліквії. Зокрема, коли у Львові перебував антіохійський патріарх Йоахим, він благословив храм, передавши йому частку мощів святого Миколая.

До духовних скарбів храму також належить ікона святого Миколая Чудотворця, написана у візантійській традиції на золотому тлі. Інша цінна реліквія – ікона святого Теодора Тиронського, що збереглася з колишнього храму Святого Теодора, зруйнованого австрійською владою наприкінці XVIII століття. У 1920-х роках фасад церкви прикрасили фресками, які створив український художник Петро Холодний-Старший.