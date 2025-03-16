Про одну з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі розповідає 24 Канал.

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Історія Софії Київської

Найстарішим житловим будинком столиці є дім, розташований на Контрактовій площі, 7. Однак найстаріша будівля Києва – це Софійський собор (Софія Київська).

За однією із версією, собор будували у 1017 – 1037 роках на замовлення та за гроші київського князя Ярослава Мудрого. За іншою, будівництво собору розпочав ще Володимир Великий, завершили ж спорудження у 1011 році.

Спершу собор був зведений у візантійському стилі. Однак через численні руйнування у 17 – 18 століттях був відреставрований, через що відчутно змінив свій вигляд і тепер є зразком українського бароко.

До середини 13 століття був головною церквою Русі, місцем поховання великих князів київських. При соборі вели літописання, там була перша бібліотека. Занепав у 14 столітті. Однак був відновлений стараннями митрополита Петра Могили та гетьмана Івана Мазепи.

Протягом століть собор пережив навали ворогів, пограбування, часткові руйнування, ремонти, перебудови. Однак, попри все, не був зруйнований.

Собор є частиною Національного заповідника "Софія Київська" (з 1934 року). А також пам'яткою української архітектури та монументального живопису. Софійський собор разом з прилеглими до нього монастирськими спорудами, а також Києво-Печерською лаврою є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

Софійський собор у Києві: Фото Depositphotos

Розписи, фрески, мозаїки: чим вражає Софія Київська

Розписи стін Софійського собору займають площу в 3 тисячі квадратних метрів. Вони бережуть понад 7,5 тисячі унікальних малюнків та записів, які залишали там церковнослужителі та миряни у 11 – 18 століттях. Найчастіше на стінах можна побачити зображення тварин, птахів, фантастичних звірів. Також там є запис про смерть Ярослава Мудрого та автограф Володимира Мономаха.

Собор відомий і своїми неймовірними мозаїками та фресками. Вони займають площу у 260 квадратних метрів. Зображуючи їх, використали 177 відтінків кольорів. На дзвіниці можна побачити сцени ігор, які проводили на честь княгині Ольги. На фресках зображені танцівники, музики, жонглери. Фрески, які створили у 17 – 19 століттях, переважно присвячені релігійній тематиці.

Головний вівтар Софії Київської вінчає неймовірної краси шестиметровий образ Богоматері Оранти (зображення Діви Марії в молитві з витягнутими руками). Аби викласти його, використали 2 мільйони шматочків кольорової смальти.

Софійський собор – місце, куди неодмінно слід сходити на екскурсію, аби на власні очі побачити красу, яку вдалося зберегти.