Що відомо про Кіруну та історичну церкву в ній?

Кіруну заснували понад століття тому, після відкриття великих родовищ залізної руди. З часом шахта стала настільки глибокою (до кілометра), що гірничі роботи тепер наближаються безпосередньо до житлових районів. Через це ще 20 років тому прийняли рішення перенести все місто трохи на схід. Частину забудови створюють заново, а десятки будівель перевозять.

Однією з таких будівель стала лютеранська церква, зведена у 1912 році за проєктом місцевого архітектора Густава Вікмана. Її фасад та дах повністю покриті дерев'яним гонтом.

Оформлення храму виконане скульптором Крістіаном Ерікссоном, який свідомо уникав традиційної релігійної символіки, щоб церква була відкритою для всіх. Єдиним хрестом у храмі є невелике розп'яття біля вівтаря, а на даху встановлені 12 позолочених бронзових скульптур, які символізують різні емоційні стани. Вівтарну картину написав принц Євген – це ніжний пейзаж у пастельних кольорах.

У Швеції церкву перемістять в інше місце / Фото Arild Vågen

Що відомо про переміщення церкви?

Будівлю вагою 672 тонни вже підготували до переміщення – рік тривали підготовчі роботи: розширювали дороги, зміцнювали ґрунт, а під саму споруду встановили платформу на колесах. Найближчим часом церкву транспортують до нової локації поруч із кладовищем.

Очікується, що цю подію особисто відвідає король Карл XVI Густав, а тисячі мешканців міста вийдуть на вулиці, щоб зустріти церкву. Гірничодобувна компанія LKAB, яка володіє шахтою, організує святкування з частуванням і живою музикою.