Почему решили пойти на такой шаг и почему часть местных не хочет покидать свои дома, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Sun.

Что известно о домах, который планируют снести?

В юго-восточном Лондоне есть район Леснес (Темзмид), который возник в 1960-х годах. В нем есть 596 домов. Там снимали фильм Кубрика "Механический апельсин". В районе осталось примерно 80 – 100 домохозяйств. Людей заставляют покинуть дома, поскольку городской совет планирует полную реконструкцию территории – вместо старых домов возведут 1 950 новых.



Кадр из фильма "Механический апельсин" / Фото Alamy

Как местные реагируют на планы сноса старых зданий?

Проект утвердил совет Бэксли еще в 2022 году, большинство жителей уже переселились. Однако некоторые продолжают бороться: активисты обращались с требованием отменить застройку, но в прошлом месяце министерство отклонило обращение.

69-летняя Роуз Асенгуа, которая прожила там 18 лет, заявила: "Это Англия. Вы не можете просто заставить людей уходить". Она опасается, что из-за возраста не сможет получить новую ипотеку, а действия властей называет "чистым злом".

Ее муж Мэтью считает себя владельцем без обязательств перед застройщиком, который реализует проект вместе с советом. Он даже рассматривает судебный иск.

Что об этом говорит власть и застройщик?

Местные власти заявила, что понимает возмущение жителей, однако ответственность за реконструкцию несет застройщик.

Перед сносом имения застройщик предложил жителям финансовую поддержку для покупки нового жилья. Людям обещают рыночную стоимость дома плюс 10% компенсации. Оценка проводится независимо.

Жителям предложили три варианта: приобрести похожий дом в соседнем имении 1960-х годов, новостройку или жилье в другом месте Темзмида. Более того, застройщик также готов покрыть до 50% разницы в стоимости между старым и новым жильем.



Часть жителей согласилась на отселение, другая – нет / Фото Alamy

79-летний Джеффри Вудворд отказывается принимать предложение компании по новому жилью, считая, что это сделает его финансово зависимым от застройщика на всю жизнь. По его словам, учитывая большую семью, предложенные варианты жилья неприемлемы.

В ответ застройщик отмечает, что реконструкция имения Леснес – часть более широкого плана развития Южного Темзмида. Ведь это откроет дорогу в разы большему количеству новых квартир.

К слову, в 2020 году 70,2% участников опроса поддержали включение имения Леснес в планы развития района.

Что известно о других историях по сносу домов?

В британском городке Мартон-ин-Кливленд местные жители добились сноса здания, которое возвел их сосед. По их словам, новый летний домик нарушал строительные нормы и вызывал чрезмерный шум, что мешало спокойной жизни. Сам хозяин с решением суда не согласен.

Тем временем в Варшаве этой осенью начнется демонтаж 107-метрового небоскреба. На его месте возведут новое здание. В компании-владельце объясняют, что несмотря на неоднократные попытки обновления, здание больше не соответствует стандартам энергоэффективности и не обеспечивает надлежащего уровня комфорта.