Детали о продаже дома 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Mirror.

Читайте также Супруги приобрели дом в селе за 4 тысячи долларов: во сколько он обошелся на самом деле

Что известно о продаже дома в Британии?

В одном из самых высоких горных поселений в Англии продают дом. Расположен он в живописном поселке Нентхед, что в графстве Камбрия. Цена дома составляет 350 тысяч фунтов стерлингов, то есть почти 20 миллионов гривен.

Дом поражает пространством: в нем три большие гостиные и просторная кухня – идеальное место как для уютных вечеров в кругу семьи, так и для приема гостей.

Агентство David Britton Estates, которое занимается продажей этой недвижимости, отмечает: "Если вы ищете спокойное убежище подальше от суеты города или комфортный семейный дом в гармонии с природой – этот дом непременно очарует вас".

Бесплатно вместе с домом предлагают целую миниатюрную деревню.



Мини-поселок, который продают вместе с домом / Фото The Mirror

Что известно о мини-деревне?

Это проект ручной работы, в котором есть миниатюрные домики, две церкви и модель Биг-Бена высотой 3,6 метра. Эта сказочная композиция разделена на три части – каждая примерно 4,5 метра длиной – и воспроизводит вид разных уголков Великобритании.

Одна из частей повторяет архитектуру самого Нентхеда, другая – городка в Озерном крае, а третья вдохновлена различными объектами недвижимости со всей страны.

Миниатюрное село создавали в течение нескольких десятилетий, и оно постоянно дополнялось. Кроме того, поселок имеет интерактивный водный элемент, который активируется с помощью датчика движения, когда рядом проходят посетители.

Какие интересные дома продают в мире?