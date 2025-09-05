Детали о продаже дома 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Mirror.
Что известно о продаже дома в Британии?
В одном из самых высоких горных поселений в Англии продают дом. Расположен он в живописном поселке Нентхед, что в графстве Камбрия. Цена дома составляет 350 тысяч фунтов стерлингов, то есть почти 20 миллионов гривен.
Дом поражает пространством: в нем три большие гостиные и просторная кухня – идеальное место как для уютных вечеров в кругу семьи, так и для приема гостей.
Агентство David Britton Estates, которое занимается продажей этой недвижимости, отмечает: "Если вы ищете спокойное убежище подальше от суеты города или комфортный семейный дом в гармонии с природой – этот дом непременно очарует вас".
Бесплатно вместе с домом предлагают целую миниатюрную деревню.
Мини-поселок, который продают вместе с домом / Фото The Mirror
Что известно о мини-деревне?
Это проект ручной работы, в котором есть миниатюрные домики, две церкви и модель Биг-Бена высотой 3,6 метра. Эта сказочная композиция разделена на три части – каждая примерно 4,5 метра длиной – и воспроизводит вид разных уголков Великобритании.
Одна из частей повторяет архитектуру самого Нентхеда, другая – городка в Озерном крае, а третья вдохновлена различными объектами недвижимости со всей страны.
Миниатюрное село создавали в течение нескольких десятилетий, и оно постоянно дополнялось. Кроме того, поселок имеет интерактивный водный элемент, который активируется с помощью датчика движения, когда рядом проходят посетители.
Какие интересные дома продают в мире?
- Недавно в Британии также выставили на продажу дом за 225 тысяч фунтов стерлингов, который в сети окрестили "шикарным сараем". Жилье вызвало споры из-за своего расположения (на парковке) и необычной планировки. Пользователи соцсетей разделились во мнениях: одни обращают внимание на недостатки, в частности малые окна и ванную комнату на первом этаже, другие же считают, что такой вариант прекрасно подойдет для загородного отдыха.
- В США, в городе Гатлинберг выставили на продажу оригинальный дом, напоминающий стопку блинов. Его стоимость – 699 900 долларов. Площадь составляет 184 квадратных метра, а интерьер выполнен в желтых оттенках с тематическим оформлением.