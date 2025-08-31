Расположенный в самом сердце Больших Дымчатых гор, в месте, которое называют "Столицей блинов Юга", этот забавный круглый дом, возведен в 1986 году, продается вместе с мебелью, передает 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

Что известно о доме необычной формы?

Владельцы купили недвижимость в 2021 году, когда это была просто круглая хижина. А уже в 2024-м компания Kellogg's вышла на них с предложением сделать специальный конкурс и превратить дом в Eggo House of Pancakes. Eggo выполнила все ремонтные работы, а после завершения промоакции владельцам дали выбор: оставить все как есть или снять декор. Они решили сохранить стиль, чтобы выделяться среди других хижин в районе.

Справка: Eggo – это американский бренд замороженных вафель, блинов и тостов, который принадлежит компании Kellogg's.

Желтые входные двери ведут внутрь жилья площадью 184 квадратных метров.

Какой внутри дом – блин / Фото Realtor.com

Там расположены желтая гостиная с бильярдным столом горчичного оттенка и другими элементами в фирменной цветовой гамме. Круглый диван стилизован под пухлый блин Eggo. В доме повсюду желтые стены, потолочные вентиляторы, тематический декор для спален и ванных, а также яркая кухня с желтыми шкафами и плиткой. Даже почтовый ящик украшен логотипом Eggo.

Это дом можно использовать и как основное жилье, и как второстепенное, однако вероятнее всего, его и в дальнейшем оставят как инвестиционный объект.