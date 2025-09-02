Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Как в советские времена, но лучше: Германия возвращается к строительству панелек

Как выглядит жилье?

Жилье расположено на территории закрытого жилого комплекса. Внутри – белый минималистичный интерьер, новая кухня и даже небольшой частный сад. По словам продавцов, объект идеально подойдет для тех, кто покупает первое жилье или хочет уменьшить жилую площадь.

Впрочем, пользователи Reddit заметили главный недостаток – дом фактически стоит посреди парковки, что сразу испортило впечатление от красивых фото интерьера.

Реакция пользователей сети

Дом сразу же вызвал неоднозначную реакцию сети. Вот, какие комментарии оставляли люди:

"Единственное преимущество – можно перепрыгнуть через задний забор и за несколько минут оказаться в торговом центре Savacentre или в IKEA".

"Можно проводить половину жизни в IKEA, потому что мебель все равно не поместится в такой сарай".

Кроме расположения, пользователей возмутила и сама организация пространства. В спальне почти нет естественного света, окна – крошечные, а санузел расположен на первом этаже. Некоторые даже усомнились, можно ли там свободно стоять в полный рост.

Как выглядит жилье / Фото Daily Mail

Несмотря на волну возмущения, нашлись и те, кто встал на защиту объекта. Некоторые отметили, что дом выглядел бы привлекательно как дачный коттедж в живописной местности. Проблема, по их мнению, лишь в завышенной стоимости.

Риэлторы же продолжают настаивать на преимуществах – по их словам, жилье расположено в удобном районе с хорошим транспортным сообщением: поблизости есть железнодорожная станция и автомагистраль.

Ранее мы писали, что стоит избегать ярких цветов на кухне, ведь они могут снизить шансы на продажу жилья. Лучше выбирать нейтральные оттенки.