Вместо этого лучше остановиться на нейтральных оттенках краски. Чистый белый с теплыми подтонами, например, является трендом в 2025-м и, вероятно, будет оставаться популярным в 2026-м, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Как добавить цвета, сохраняя нейтральность?

То же касается теплых оттенков серо-коричневого. Нейтральная кухня выглядит светлее и опрятнее, имеет вневременной стиль и, что важнее, создает "чистое полотно", которое позволяет потенциальным покупателям легче представить себя в этом пространстве. Это естественно повышает шансы на продажу.

Кухня мраморная / Фото Pinterest

Это правило распространяется и на обои. Хотя обои стали модным трендом последнего года – в 2025-м, по данным Google Trends, резко возросло количество поисков цветочных обоев, – на кухне лучше от них отказаться. Обои добавляют визуального беспорядка. Покупатели просматривают фото в интернете, и если видят обои, которые им не нравятся, то сразу думают, что на их удаление уйдет много денег и времени.

Выбор нейтральной палитры для кухни вовсе не означает отказ от цвета. Хотя слово "нейтральный" обычно ассоциируется с белым, бежевым, серым или черным, нейтральные оттенки могут включать и другие пигменты – например, синие или зеленые. Главное, чтобы они были приглушенными, а не яркими, и гармонировали с различными палитрами. Итак, цвет добавлять можно, избегая насыщенных тонов.

Даже немного более глубокие оттенки подойдут, если они мягкие и уютные. Скажем, оливково-зеленые кухонные шкафы в последнее время пользуются большим спросом и, по данным анализа Zillow, могут даже повысить стоимость жилья примерно на 1600 долларов.

Справка: Zillow – американская компания, занимающаяся риэлторскими услугами.