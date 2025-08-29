Замість цього краще зупинитися на нейтральних відтінках фарби. Чистий білий із теплими підтонами, наприклад, є трендом у 2025-му і, ймовірно, залишатиметься популярним у 2026-му, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Як додати кольору, зберігаючи нейтральність?

Те саме стосується теплих відтінків сіро-коричневого. Нейтральна кухня виглядає світлішою та охайнішою, має позачасовий стиль і, що важливіше, створює "чисте полотно", яке дозволяє потенційним покупцям легше уявити себе в цьому просторі. Це природно підвищує шанси на продаж.

Кухня мармурова / Фото Pinterest

Це правило поширюється і на шпалери. Хоча шпалери стали модним трендом останнього року – у 2025-му, за даними Google Trends, різко зросла кількість пошуків квіткових шпалер, – на кухні краще від них відмовитися. Шпалери додають візуального безладу. Покупці переглядають фото в інтернеті, і якщо бачать шпалери, які їм не подобаються, то одразу думають, що на їхнє видалення піде багато грошей і часу.

Вибір нейтральної палітри для кухні зовсім не означає відмову від кольору. Хоча слово "нейтральний" зазвичай асоціюється з білим, бежевим, сірим чи чорним, нейтральні відтінки можуть включати й інші пігменти – наприклад, сині чи зелені. Головне, щоб вони були приглушеними, а не яскравими, і гармоніювали з різними палітрами. Отже, колір додавати можна, уникаючи насичених тонів.

Навіть трохи глибші відтінки підійдуть, якщо вони м'які та затишні. Скажімо, оливково-зелені кухонні шафи останнім часом мають великий попит і, за даними аналізу Zillow, можуть навіть підвищити вартість житла приблизно на 1600 доларів.

Довідка: Zillow – американська компанія, що займається ріелторськими послугами.