Чим радять декорувати стіни зараз – повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

До теми Популярний колір фарби робить дім холодним: якого відтінку краще уникати

Чим декорувати стіни?

Шпалери – це перевірений спосіб декорування стін. Вони практичні, довговічні та допомагають створити інтер'єр на будь-який смак. Однак дизайнери пропонують альтернативу, яка нічим не гірша. За деякими характеристиками, це покриття краще і довговічніше, аніж звичні шпалери.

Так, у сучасному інтер'єрі радять оздоблювати стіни бетон-контактом. Це спеціальна ґрунтовка на основі кварцевого піску. Бетон-контакт глибоко проникає у стіни та створює текстурну поверхню, яку можна легко пофарбувати у різні кольори.

Дизайнери називають бетон-контакт справжнім хітом сьогодення, адже він має безліч переваг – від легкості нанесення і відсутності швів до економії грошей та довговічності.

До слова, дизайнери також назвали головний кухонний тренд 2026 року. Так, знову популярними стануть шафи з 90-х років.