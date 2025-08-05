Чем советуют декорировать стены сейчас – сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Чем декорировать стены?

Обои – это проверенный способ декорирования стен. Они практичны, долговечны и помогают создать интерьер на любой вкус. Однако дизайнеры предлагают альтернативу, которая ничем не хуже. По некоторым характеристикам, это покрытие лучше и долговечнее, чем привычные обои.

Так, в современном интерьере советуют отделывать стены бетон-контактом. Это специальная грунтовка на основе кварцевого песка. Бетон-контакт глубоко проникает в стены и создает текстурную поверхность, которую можно легко покрасить в разные цвета.

Дизайнеры называют бетон-контакт настоящим хитом современности, ведь он имеет множество преимуществ – от легкости нанесения и отсутствия швов к экономии денег и долговечности.

К слову, дизайнеры также назвали главный кухонный тренд 2026 года. Так, снова популярными станут шкафы из 90-х годов.