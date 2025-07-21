Так, эксперты не советуют выбирать цвет, который может сделать дом холодным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

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В какой цвет не стоит красить стены?

Цвета существенно влияют на атмосферу, а также могут визуально увеличивать комнату. Впрочем, тренды не всегда учитывают эти нюансы. Так, один из оттенков краски может сделать комнату холодной и будто "неживой". По словам экспертов лучше избегать серой краски на стенах.

Именно серые стены делают интерьер холодным, вялым и будто безжизненным. Однако некоторые оттенки могут наоборот создавать обратную атмосферу. К примеру, теплые серые оттенки с серо-коричневыми или голубыми тонами безупречно сочетаются с палитрой осени. Такие цвета создают уютную и изысканную атмосферу.

Также эксперты советуют выбирать коричневые, бежевые кремовые цвета, которые гармонично сочетаются с различными палитрами. Также синие оттенки в спальне создают спокойную атмосферу, а зеленые – придают легкости интерьеру.

Особенно популярны сейчас морской голубой и цвет зеленого шалфея. Они делают интерьер не только изысканным, но и трендовым.

К слову, женщина решила добавить в краску для стен обычные блестки. Результат такого способа декорирования стен поразил сеть.