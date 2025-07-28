Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Что привлекает внимание в кухне Зои Дешанель?

Зои Дешанель выбрала для своей кухни эффектный фартук. Ее стильный черно-белый фартук на стене с шахматным узором выглядит вневременно.

"Смелые кухонные фартуки проложат себе путь на кухне в 2025 году, предлагая тем, кто ищет изменений, способ сделать сильное визуальное заявление, одновременно повышая функциональность и эстетическую привлекательность своих кухонных пространств", – комментирует Майк Уитфилд, эксперт по роскошным интерьерам в LUSSO.

Сложные узоры и смелые цветовые решения делают кухонный фартук центральным элементом, что способен кардинально изменить вид и атмосферу кухни. Монохромная эстетика, выбранная Зои, подчеркивает универсальность и долговечность шахматного дизайна, который остается актуальным долгое время.