В немецких городах не хватает около 1,9 миллиона доступных квартир. Новый министр жилищного хозяйства Верена Губерц считает, что строительство панелек поможет заполнить этот пробел, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg CityLab.
Какими будут современные панельки?
Не всем гражданам понравилась идея власти массово строить панельки. Дело в том, что немцам они ассоциируются с типичными панельками советской эпохи: дешевыми, утилитарными и без всякой эстетики.
Однако первый такой дом, который недавно завершили в Берлине, доказывает обратное. Это современное 6-этажное здание, которое состоит из жилой и коммерческой части.
Современная панелька в Берлине / Фото Azure
Помещения площадью от 35 до 110 квадратных метров имеют свободные планировки. А значит, будущие жители смогут обустроить их как угодно.
Восточный и западный фасады состоят из панорамных окон-дверей, которые выполняют функцию охлаждения. В теплое время окна можно раздвинуть и сделать себе что-то вроде лоджии. Здание собрали из готовых бетонных блоков уже на месте за 6 недель.
Как панельки появились в Германии?
Бетонные панельки стали неотъемлемой частью застройки именно в Восточной Германии. Их массово строили в течение 1970-х и 1980-х годов. За три десятилетия было построено почти 2 миллиона квартир. В 1989 году в панельке жил каждый третий восточный немец.
Сначала панельки казались комфортным жильем, ведь каждая квартира имела ванную комнату, кухню, центральное отопление. Еще и аренда была доступной, потому что правительство зафиксировало ее на уровне 1930-х годов.
Но после объединения Германии спрос на панельки существенно упал. Районы так пришли в упадок, что там оставались жить только малообеспеченные слои населения. Главными недостатками панелек считали отсутствие утепления и однообразный дизайн.
Следующим этапом застройки в Германии были односемейные дома на окраинах городов.