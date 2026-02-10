Чому ванна кімната у хрущовці така тісна?

Типова площа санвузла у хрущовках становить близько трьох квадратних метрів, зазначає Real Expert.

У цей простір потрібно було вмістити ванну, унітаз і умивальник, тому архітектори шукали максимально компактні рішення. Замість повнорозмірної ванни часто встановлювали коротку сидячу модель довжиною приблизно 120 сантиметрів.

Всі елементи ставили максимально щільно один до одного, через що сьогодні власникам складно знайти місце навіть для невеликої пральної машини.

Чому санвузол зробили суміщеним?

Поєднання ванни й туалету було вимушеним кроком. Так забудовники економили будівельні матеріали, зменшували кількість труб і скорочували терміни зведення будинків.

Окрема стіна між приміщеннями означала б додаткові витрати, які в умовах масового житлового будівництва вважали зайвими.

Для мешканців це створило побутові незручності, особливо у сім'ях з кількох людей. Коли хтось користується душем або ванною, інші були змушені чекати. До того ж у таких приміщеннях майже відсутня звукоізоляція.

Як можна переробити таку ванну кімнату?

Ремонт ванної у хрущовці зазвичай починають із заміни громіздкої ванни на душову зону, пише Remontuem. Душ без високого піддона або з лінійним зливом у підлозі займає менше місця та спрощує пересування в тісному приміщенні.

Як можна переробити ванну кімнату у хрущовці / Фото Remontuem

Ще одне поширене рішення – компактна сантехніка. Підвісний унітаз з прихованим бачком і невелика раковина з тумбою допомагають звільнити підлогу та зробити приміщення візуально просторішим. Часто умивальник розміщують над пральною машиною, якщо дозволяє планування..

