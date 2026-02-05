Чому стіни фарбували лише до половини?

У більшості багатоповерхівок радянського періоду нижню частину стін покривали олійною фарбою, а верхню просто білили, пише Novyny.LIVE.

Межа зазвичай проходила приблизно на рівні плечей дорослої людини. Саме ця зона найбільше страждала від щоденного користування під'їздом.

Мешканці постійно торкалися стін сумками, пакетами, меблями під час переїздів, дитячими візками та велосипедами. Узимку додавалися мокрий одяг і брудне взуття. Темна фарба краще приховувала плями, подряпини й потертості, а також дозволяла частіше мити поверхню і не псувати стіну.

Верхню частину залишали світлою з практичних причин. Побілка була дешевою, її легко оновлювали під час косметичних ремонтів. Світлий верх ще й робив вузькі під'їзди візуально світлішими, адже природного освітлення там зазвичай бракувало.

Навіщо фарбували лише краї сходинок?

Ще одна характерна риса старих під'їздів – пофарбовані краї сходів. Центральна частина сходинки, де найчастіше ступали люди, швидко стиралася, розповідає автор YouTube-каналі "Історик". Фарбувати її повністю було невигідно, бо покриття довго не трималося.

Під'їзд з зеленою фарбою / Фото Rieltor

Краї сходинок бруднилися менше, зате саме там накопичувався пил і сміття, які було зручніше змивати з пофарбованої поверхні. Часткове фарбування також зменшувало ризик ковзання, адже гладка фарба на всій площині могла робити сходи слизькими у вологу погоду.

Чому обирали саме темні холодні кольори?

Найчастіше використовували сині та зелені відтінки. Такі фарби вважалися практичними, менш маркими та довше зберігали пристойний вигляд у місцях загального користування.

В умовах масового будівництва і постійної економії матеріалів перевагу надавали саме тим рішенням, які служили довше і вимагали менше догляду.

