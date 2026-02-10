Почему ванная комната в хрущевке такая тесная?

Типичная площадь санузла в хрущевках составляет около трех квадратных метров, отмечает Real Expert.

В это пространство нужно было вместить ванну, унитаз и умывальник, поэтому архитекторы искали максимально компактные решения. Вместо полноразмерной ванны часто устанавливали короткую сидячую модель длиной примерно 120 сантиметров.

Все элементы ставили максимально плотно друг к другу, из-за чего сегодня владельцам сложно найти место даже для небольшой стиральной машины.

Почему санузел сделали совмещенным?

Совмещение ванны и туалета было вынужденным шагом. Так застройщики экономили строительные материалы, уменьшали количество труб и сокращали сроки возведения домов.

Отдельная стена между помещениями означала бы дополнительные расходы, которые в условиях массового жилищного строительства считали лишними.

Для жителей это создало бытовые неудобства, особенно в семьях из нескольких человек. Когда кто-то пользуется душем или ванной, другие были вынуждены ждать. К тому же в таких помещениях почти отсутствует звукоизоляция.

Как можно переделать такую ванную комнату?

Ремонт ванной в хрущевке обычно начинают с замены громоздкой ванны на душевую зону, пишет Remontuem. Душ без высокого поддона или с линейным сливом в полу занимает меньше места и упрощает передвижение в тесном помещении.

Как можно переделать ванную комнату в хрущевке / Фото Remontuem

Еще одно распространенное решение – компактная сантехника. Подвесной унитаз со скрытым бачком и небольшая раковина с тумбой помогают освободить пол и сделать помещение визуально просторнее. Часто умывальник размещают над стиральной машиной, если позволяет планировка...

