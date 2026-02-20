Какие условия аренды предлагают?
Объявления об аренде разместили на платформе OLX. Предлагают как все трехэтажное здание, так и комплекс с прилегающей территорией площадью около 1,7 тысячи квадратных метров, указано в объявлении.
Если арендовать все помещение площадью 880 квадратных метров, стоимость превышает 5 тысяч долларов в месяц без учета коммунальных платежей. В объявлении указано, что объект имеет отдельный вход, закрытую территорию, паркоместа, автономную котельную и укрытие.
Вилла Юлиана Макаревича / Фото OLX
Помещение предлагают использовать под медицинский центр, офис или культурное пространство. Владельцы позволяют проведение ремонта и перепланировки в соответствии с потребностями арендатора с учетом охранного статуса здания.
Что это за вилла и почему она имеет историческую ценность?
Трехэтажный дом возвели в 1909 году в стиле позднего модерна, сообщает "Бюро наследия". Проект разработал архитектор Людвиг Вельце для семьи адвоката Юлиана Макаревича. Вилла является образцом городской застройки начала 20 века с характерным фасадом и декоративными элементами.
Интересно! Внутри частично сохранились аутентичные детали, в частности витражи, изготовленные в Кракове. Объект внесен в перечень памятников архитектуры местного значения. В советский период в помещении работал областной детский психоневрологический диспансер.
Как выглядит дом Юлиана Макаревича изнутри / Фото OLX
В 2020 году виллу продали на аукционе более чем за 40 миллионов гривен. Покупателем стало общество, связанное с львовским строительством. После продажи здание планировали приспособить под частное медицинское учреждение.
Какие здания во Львове считаются самыми старыми?
Самым старым сохранившимся зданием Львова считают церковь Святого Николая, которую датируют 18 веком. Храм расположен в районе площади Старый Рынок и относится к древнейшему слою городской застройки.
В перечень старейших сооружений также относят храм Святого Иоанна Крестителя и монастырь Святого Онуфрия. Эти памятники формировались в княжеские времена и сохранили отдельные архитектурные элементы, свидетельствующие о ранней истории Львова.