Що відомо про дешеву оренду квартири у Львові?

Житло розташоване в одній із новобудов. Відповідне оголошення про його оренду розмістили на OLX Нерухомість.

Йдеться про двокімнатну квартиру площею 75 квадратних метрів на 8 поверсі 11-поверхового будинку (житловий фонд 2011 – 2020-х років).

Планування у квартирі роздільне, площа кухні становить 15 квадратних метрів, опалення – індивідуальне газове, підведені всі комунікації – електрика, газ, центральний водопровід та каналізація. Водночас квартира – після будівельників, тобто без ремонту.

Власник прямо зазначає, що шукає майстра або кількох людей із досвідом ремонтних робіт, які готові допомогти з ремонтом. І хоча в оголошенні вказана ціна у 1 000 гривень у місяць, можливий обмін на безкоштовне проживання для майстрів під час виконання робіт і після них. Усі матеріали для ремонту, за словами автора оголошення, вже є. Деталі співпраці пропонують обговорювати окремо.

Які ціни на оренду квартир у Львові?

Станом на кінець лютого 2026 року відповідно до даних ЛУН попит на оренду житла у Львові й надалі залишається високим. За останні пів року однокімнатні квартири подорожчали на 12% у гривні, тоді як вартість трикімнатних помешкань дещо зменшилася.

За оренду житла просять 20 тисяч гривень у місяць – однокімнатне, 22 тисячі гривень – двокімнатне, 26 тисяч гривень – трикімнатне.

Що відомо про квартиру, оренда якої коштує 5 тисяч у місяць?

У Львові в оренду також пропонують однокімнатну квартиру за 5 тисяч гривень на місяць. Помешкання має площу 25 квадратних метрів і розташоване на другому поверсі триповерхового будинку поблизу центру міста.

У квартирі є старий радянський ремонт і мінімальні зручності, що й пояснює невисоку вартість. Житло укомплектоване базовими меблями та необхідною технікою. Санвузол облаштований просто, без сучасного оновлення.