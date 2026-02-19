Скільки коштує найдешевша оренда у Львові?

В оголошенні OLX зазначається, що загальна площа квартири становить 25 квадратних метрів. Оренда довгострокова з вартістю 5 тисяч гривень на місяць.

Для центральної частини Львова така сума є нижчою за середню. Зазвичай навіть компактні квартири у цьому районі здають дорожче. За даними ЛУН, середня вартість оренди у Галицькому районі Львова, де розташована ця квартира, становить близько 16 тисяч гривень.

Будинок триповерховий, квартира розміщена на другому поверсі. Район сформований старою забудовою, поруч є магазини, зупинки транспорту та інші об'єкти інфраструктури.

Як вона виглядає?

Кімната витягнута в довжину, стіни пофарбовані у світло-зелений колір. В оголошенні зазначено, що квартира з радянським ремонтом.

На одній зі стін – великий настінний килим із квітковим орнаментом. У приміщенні стоять двоспальне ліжко, шафа, холодильник і невеликий стіл. Підлога дерев'яна, частково накрита килимом.

Як виглядає квартира зсередини / Фото OLX

Кухонна зона компактна, з мінімальним набором меблів. Санвузол поєднаний. Встановлені унітаз і умивальник, видно відкриті труби та прості полиці. Окремої ванни або душової кабіни немає.

В іншій частині квартири розміщені пральна машина, невеликий диван та додаткові шафи. Стіни й стеля мають сліди зношення. Стан житла відповідає базовому рівню без оновлень та вартості у 5 тисяч гривень.

