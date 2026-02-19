Сколько стоит самая дешевая аренда во Львове?

В объявлении OLX отмечается, что общая площадь квартиры составляет 25 квадратных метров. Аренда долгосрочная со стоимостью 5 тысяч гривен в месяц.

Для центральной части Львова такая сумма ниже средней. Обычно даже компактные квартиры в этом районе сдают дороже. По данным ЛУН, средняя стоимость аренды в Галицком районе Львова, где расположена эта квартира, составляет около 16 тысяч.

Дом трехэтажный, квартира размещена на втором этаже. Район сформирован старой застройкой, рядом есть магазины, остановки транспорта и другие объекты инфраструктуры.

Как она выглядит?

Комната вытянута в длину, стены окрашены в светло-зеленый цвет. В объявлении указано, что квартира с советским ремонтом.

На одной из стен – большой настенный ковер с цветочным орнаментом. В помещении стоят двуспальная кровать, шкаф, холодильник и небольшой стол. Пол деревянный, частично накрыт ковром.

Как выглядит квартира изнутри / Фото OLX

Кухонная зона компактная, с минимальным набором мебели. Санузел совмещенный. Установлены унитаз и умывальник, видны открытые трубы и простые полки. Отдельной ванны или душевой кабины нет.

В другой части квартиры размещены стиральная машина, небольшой диван и дополнительные шкафы. Стены и потолок имеют следы износа. Состояние жилья соответствует базовому уровню без обновлений и стоимости в 5 тысяч гривен.

