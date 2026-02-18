Что предлагают изменить для арендодателей?

Законопроект №15031 предусматривает снижение ставки налога на доходы физических лиц с 18% до 5% для граждан, которые сдают жилье в аренду, указано на портале Верховной Рады.

Кроме того, предлагают ввести временную налоговую льготу на период военного положения. Если в 2026 году будет отменено военное положение, доходы от аренды жилья не будут облагаться налогом.

Арендодатели смогут самостоятельно начислять и уплачивать налог ежеквартально в течение 40 календарных дней после завершения отчетного квартала.

Ранее Елена Шуляк отмечала, что действующая модель с 18% налога на доходы и 5% военного сбора создает значительную нагрузку и является одной из причин, почему владельцы избегают официальных договоров.

Какой масштаб теневого рынка сейчас?

Как указано в карте законопроекта, по состоянию на 1 января значительная часть жилья сдается без письменных договоров и без уплаты налогов. Более 90% рынка аренды находится в тени, из-за чего бюджет недополучает средства.

В 2024 году только около 900 граждан задекларировали доходи от сдачи имущества в аренду. Общая сумма уплаченных ими налогов превысила 16 миллионов гривен.

Какие выгоды обещают тем, кто выйдет из тени?

Авторы инициативы считают, что уменьшение налогов должно сделать легальную аренду более выгодной. Задекларированный доход от аренды можно будет официально подтвердить. Это позволит использовать его при обращении в банки для получения кредитов или оформления ипотеки.

Легальная сдача жилья также снижает риск штрафов и претензий со стороны налоговой. Если договор оформлен письменно, в нем зафиксированы условия проживания, размер арендной платы и порядок расчетов, что обезопасит и владельцев, и арендаторов.

Параллельно планируют ввести обязательную регистрацию договоров аренды в государственной системе. Рассматривают возможность онлайн-регистрации через сервис Дія. Если жилье сдают без официально оформленного договора, для владельцев могут предусмотреть штрафы.