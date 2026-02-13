В январе законопроект "Об основных принципах жилищной политики" приняло правительство, а 12 февраля документ подписал Владимир Зеленский, указано на портале Верховной Рады.
Что именно меняет новый закон?
Закон отказывается от советской модели бесплатного предоставления квартир в собственность и вводит новую систему поддержки. Речь идет о переходе к социальной и доступной аренде вместо передачи жилья в собственность.
Предусмотрено создание социального жилья для наиболее уязвимых категорий населения и доступного жилья для тех, кто имеет право на поддержку, но может частично оплачивать проживание.
Также вводят финансово-кредитные механизмы и возможность привлечения частных инвесторов к строительству такого жилья. Отдельно запускают Единую электронную информационно-аналитическую систему для учета жилищного фонда и претендентов.
Что будет с очередями на квартиру?
Традиционные квартирные очереди в нынешнем виде отменяют. Вместо бумажных списков будет работать электронная система.
Очередность будут определять по установленным критериям, в частности с учетом доходов и социального статуса. Распределение жилья будет происходить через цифровую систему.
Кто будет управлять жильем?
Закон также разделил управляющих жильем:
- Оператор социального жилья будет работать с людьми, которые больше всего нуждаются в поддержке. Он будет отвечать за распределение квартир, заключение договоров найма, контроль за использованием жилья и его содержание. Такими операторами могут быть коммунальные предприятия или другие юридические лица, определенные законом.
- Оператор доступного жилья будет будет работать с гражданами, которые имеют право на поддержку, но могут частично оплачивать проживание. Он будет привлекать или организовывать строительство жилья, заключать договоры аренды и обеспечивать управление таким фондом. К этой модели могут участвовать частные компании в рамках государственно-частного партнерства.
Когда прекратят бесплатную приватизацию?
Бесплатную приватизацию государственного и коммунального жилья прекратят через год после завершения военного положения. После этого жилье, находящееся в государственной или коммунальной собственности, будет предоставляться преимущественно в пользование.
Почему отменяют старый Жилищный кодекс?
Принятый закон отменяет советский Жилищный кодекс, который действовал с 1983 года, а также закон о приватизации государственного жилищного фонда. До появления этого законопроекта приватизировать социальное жилье в Украине было невозможно.
По словам Елены Шуляк, новый закон меняет подход к урегулированию жилищных отношений, поскольку устаревший кодекс давно не соответствует современным реалиям. Закон имеет целью создать более гибкие условия для доступа к жилью, адаптированы к рыночной экономике.