У січні законопроєкт "Про основні засади житлової політики" ухвалив уряд, а 12 лютого документ підписав Володимир Зеленський, зазначено на порталі Верховної Ради.

Дивіться також Порожні квартири передадуть ВПО: у Мінрозвитку назвали перші три області

Що саме змінює новий закон?

Закон відмовляється від радянської моделі безплатного надання квартир у власність і запроваджує нову систему підтримки. Йдеться про перехід до соціальної та доступної оренди замість передачі житла у власність.

Передбачено створення соціального житла для найбільш вразливих категорій населення та доступного житла для тих, хто має право на підтримку, але може частково оплачувати проживання.

Також вводять фінансово-кредитні механізми та можливість залучення приватних інвесторів до будівництва такого житла. Окремо запускають Єдину електронну інформаційно-аналітичну систему для обліку житлового фонду і претендентів.

Що буде з чергами на квартиру?

Традиційні квартирні черги у нинішньому вигляді скасовують. Замість паперових списків працюватиме електронна система.

Черговість визначатимуть за встановленими критеріями, зокрема з урахуванням доходів та соціального статусу. Розподіл житла відбуватиметься через цифрову систему.

Хто буде керувати житлом?

Закон також розділив управителів житлом:

Оператор соціального житла працюватиме з людьми, які найбільше потребують підтримки. Він відповідатиме за розподіл квартир, укладення договорів найму, контроль за використанням житла та його утримання. Такими операторами можуть бути комунальні підприємства або інші юридичні особи, визначені законом.

працюватиме з людьми, які найбільше потребують підтримки. Він відповідатиме за розподіл квартир, укладення договорів найму, контроль за використанням житла та його утримання. Такими операторами можуть бути комунальні підприємства або інші юридичні особи, визначені законом. Оператор доступного житла працюватиме з громадянами, які мають право на підтримку, але можуть частково оплачувати проживання. Він залучатиме або організовуватиме будівництво житла, укладатиме договори оренди та забезпечуватиме управління таким фондом. До цієї моделі можуть долучатися приватні компанії в межах державно-приватного партнерства.

Коли припинять безоплатну приватизацію?

Безоплатну приватизацію державного та комунального житла припинять через рік після завершення воєнного стану. Після цього житло, що перебуває у державній чи комунальній власності, надаватиметься переважно в користування.

Чому скасовують старий Житловий кодекс?