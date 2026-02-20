Які правила змінили щодо оренди за 1 гривню?
Уряд переглянув механізм пільгової оренди, щоб спростити залучення вільної нерухомості для проживання переселенців, повідомила у соцмережах Юлія Свириденко.
Три нововведення пільгової оренди:
- Громадські об'єднання та благодійні організації можуть орендувати державні та комунальні приміщення для розміщення ВПО за ставкою 0,01% від розрахункової орендної плати. Це стосується об'єктів, які не використовуються за основним призначенням і можуть бути адаптовані під житло.
- Державні та комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та соціального захисту отримали право орендувати майно без проведення електронних аукціонів. Для них встановлено фіксовану плату – 1 гривня на рік за кожен об'єкт.
- Господарські товариства, у статутному капіталі яких понад 50% належить державі, також можуть передавати власну нерухомість для проживання ВПО за 1 гривню на рік. Йдеться про приміщення, які не залучені в основній діяльності підприємств.
Як довго діятимуть пільги?
Пільгові умови мають визначені строки дії залежно від типу балансоутримувача. Для державних і комунальних установ механізм оренди за 1 гривню працюватиме протягом воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування.
Для господарських товариств із державною часткою понад 50% спеціальні умови діятимуть на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Таким чином уряд обмежив строк для державних компаній, але залишив можливість використовувати їхню нерухомість у перехідний період.
Хто може отримати компенсацію за оренду житла?
Кабмін розширив програму компенсації за оренду житла для ветеранів і ветеранок війни. Тепер виплати зможуть отримати ще кілька категорій захисників, зокрема ті, хто повернувся з полону або не має власного житла.
Виплату можуть оформити ветерани ВПО, які не можуть користуватися власним житлом. Програма також поширюється на тих, хто проходить лікування або реабілітацію на відстані понад 15 кілометрів від задекларованого місця проживання та вимушено винаймає помешкання, зазначає Міністерство у справах ветеранів.