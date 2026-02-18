Хто може отримати компенсацію?

Компенсація надається ветеранам і ветеранкам, які змушені орендувати житло через війну, зазначає Міністерство у справах ветеранів.

Право на виплату мають ті, чиє житло знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій, а також власники житла на тимчасово окупованих територіях чи в районах активних бойових дій.

Виплату можуть оформити ветерани ВПО, які не можуть користуватися власним житлом. Програма також поширюється на тих, хто проходить лікування або реабілітацію на відстані понад 15 кілометрів від задекларованого місця проживання та вимушено винаймає помешкання.

Що саме змінилося у програмі?

Уряд окремо розширив перелік отримувачів компенсації. До нього внесли:

ветеранів і ветеранок, які повернулися з полону , якщо їхнє житло залишилося на тимчасово окупованій території або стало непридатним для проживання;

, якщо їхнє житло залишилося на тимчасово окупованій території або стало непридатним для проживання; ветеранів ВПО, які взагалі не мають власного житла ;

; звільнених зі служби осіб, які брали участь у захисті України, але ще не оформили статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Який розмір виплат?

Розмір компенсації залежить від населеного пункту, де орендується житло. У Києві, Дніпрі, Львові та Одесі вона становить до двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В обласних центрах передбачено до 1,5 прожиткового мінімуму, в інших населених пунктах – один прожитковий мінімум. Якщо орендна плата перевищує встановлений розмір, різницю сплачує сам отримувач.

До слова, станом на 2026 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 гривень, повідомляє Пенсійний фонд України.

Як подати заяву та компенсацію?