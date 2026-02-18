Кто может получить компенсацию?

Компенсация предоставляется ветеранам и ветеранкам, которые вынуждены арендовать жилье из-за войны, отмечает Министерство по делам ветеранов.

Право на выплату имеют те, чье жилье уничтожено или повреждено в результате боевых действий, а также владельцы жилья на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий.

Выплату могут оформить ветераны ВПО, которые не могут пользоваться собственным жильем. Программа также распространяется на тех, кто проходит лечение или реабилитацию на расстоянии более 15 километров от задекларированного места жительства и вынужденно снимает жилье.

Что именно изменилось в программе?

Правительство отдельно расширило перечень получателей компенсации. В него внесли:

ветеранов и ветеранок, которые вернулись из плена , если их жилье осталось на временно оккупированной территории или стало непригодным для проживания;

, если их жилье осталось на временно оккупированной территории или стало непригодным для проживания; ветеранов ВПЛ, которые вообще не имеют собственного жилья ;

; уволенных со службы лиц, которые принимали участие в защите Украины, но еще не оформили статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Какой размер выплат?

Размер компенсации зависит от населенного пункта, где арендуется жилье. В Киеве, Днепре, Львове и Одессе она составляет до двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В областных центрах предусмотрено до 1,5 прожиточного минимума, в других населенных пунктах – один прожиточный минимум. Если арендная плата превышает установленный размер, разницу платит сам получатель.

К слову, по состоянию на 2026 год прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 328 гривен, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Как подать заявление и компенсацию?