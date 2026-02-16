Когда ветерана не признают таким, нуждающимся в жилье?

Чтобы получить квартиру или денежную компенсацию, ветерана должны поставить на квартирный учет, сообщает Министерство по делам ветеранов.

Один из ключевых критериев – это площадь, которая приходится на одного человека. В 2026 году этот показатель определяют на уровне общины, но обычно он составляет примерно от 6 до 9 квадратных метров, отмечается в Жилищном кодексе. Если площадь больше, человека не признают таким, нуждающимся в новом жилье.

К слову, право на бесплатное жилье или компенсацию предоставляют только один раз. Если человек уже получал квартиру или выплату от государства, повторно воспользоваться этой возможностью нельзя.

По каким причинам могут отказать или исключить из очереди?

Жилищная комиссия проверяет документы, информацию о недвижимости и состав семьи заявителя. Если обнаружат несоответствие требованиям или ложные данные, человеку могут отказать или снять с квартирного учета.

Самые распространенные основания:

в собственности есть жилье, площадь которого соответствует или превышает установленную норму;

обнаружена другая недвижимость, которую не указали при подаче документов;

поданы неправильные сведения о жилищных условиях или составе семьи;

ветеран уже получал жилье или денежную компенсацию от государства;

человек намеренно ухудшил жилищные условия, чтобы получить право на помощь.

В таких случаях ветерану могут отказать в постановке на квартирный учет или исключить из списка тех, кто ожидает на жилье.

Как проверяют право на получение жилья?

Решение принимает жилищная комиссия после анализа всех поданных документов. Она проверяет наличие недвижимости, ее площадь, предыдущее получение государственной помощи и другие обстоятельства, которые могут повлиять на право на жилье.

Если после постановки на учет выяснится, что ветеран приобрел жилье или получил его по наследству, его могут исключить из очереди. Право также могут пересмотреть, если жилищные условия изменились и больше не соответствуют критериям получения государственной помощи.

Кто может стать на квартирный учет?