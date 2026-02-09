Кто может стать на квартирный учет?

Стать на квартирный учет могут ветераны и их семьи, которые официально признаны такими, нуждающимися в улучшении жилищных условий, отмечают в Министерстве по делам ветеранов.

Право на учет имеют:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины;

внутренне перемещенные лица.

Учитывается не только отсутствие собственной квартиры, но и недостаточная площадь или непригодные условия проживания. Основанием для постановки на учет может быть проживание в общежитии, теснота в квартире, когда на человека приходится меньше нормы площади, или совместное проживание нескольких семей в одном помещении.

Куда УБД может подать заявление?

Заявление на квартирный учет подают по месту жительства. Документы принимают в центре предоставления административных услуг или в исполнительном комитете местного совета. В крупных городах этими вопросами также занимаются районные администрации.

После регистрации обращения орган местной власти рассматривает пакет документов и принимает решение о постановке на учет или отказе. О результате сообщают официально.

Важно! Без пребывания на квартирном учете получить жилье или компенсацию невозможно. Решение о постановке на квартирный учет принимают в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления.

Какие документы нужны для квартирного учета для УБД?

Для постановки на квартирный учет ветерану нужно подтвердить свой статус и состав семьи, а также предоставить данные о жилищных условиях.

Обычно подают:

заявление от заявителя и совершеннолетних членов семьи;

копию удостоверения участника боевых действий или документа об инвалидности;

справки о регистрации места жительства всех членов семьи;

документы о составе семьи;

справку о пребывании или не пребывании на квартирном учете по месту работы;

справку ВПЛ (при наличии такого статуса)

Иногда дополнительно просят документы о площади жилья или его техническом состоянии.

Какое жилье может получить УБД?

После постановки на квартирный учет участник боевых действий может получить квартиру из государственного или коммунального жилого фонда. Очередь на жилье формируется отдельно для различных категорий, в частности для тех, кто имеет право на первоочередное или внеочередное обеспечение.

Кроме предоставления квартиры, предусмотрена денежная компенсация на приобретение жилья. Денежную компенсацию могут получить:

лица с инвалидностью I и II группы вследствие войны;

семьи погибших Защитников, если жилая площадь в собственности меньше установленной нормы на одного человека.

К слову, в отличие от жилищного ваучера, где сумма фиксированная, сумму выплаты определяют с учетом стоимости жилья в конкретном регионе. Если заявление о предоставлении жилья или компенсации отклонили, стоит тщательно проверить документы. Основаниями для отказа могут неправильные сведения или неофициальное трудоустройство, отмечают в Дии.

Кто может получить жилищный ваучер?