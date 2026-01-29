Сколько заявлений подали и когда ждать жилищный ваучер?

Только за первую неделю работы программы поступило более 18 тысяч заявлений, что существенно нагрузило цифровую систему и работу местных служб, которые обрабатывают обращения, сообщило Министерство развития общин и территорий.

В общинах начали активно создавать комиссии, которые должны рассматривать обращения. В части городов эти комиссии только начали полноценно работать, поэтому темпы различаются. Сейчас работает около 1200 комиссий, в частности в Киеве, и они согласовали около 4 500 заявлений.

Проверить, на каком этапе рассмотрение, можно в приложении Дия. Начало выплат запланировано на конец февраля 2026 года, после этого украинцы смогут использовать жилищный ваучер для покупки жилья.

Кто может подать заявку на жилищный ваучер?

Жилищный ваучер могут получить ВПЛ, которые не смогли воспользоваться программой "еВідновлення". Подать заявление могут также люди со статусом участника боевых действий или те, кто имеет инвалидность вследствие войны.

Заявку подают через приложение Дия. Сначала надо обновить данные о себе, подтвердить состав семьи и отправить форму на рассмотрение комиссии в громаде.

В каких случаях можно получить ваучер:

жилье разрушено;

расположенное в зоне боевых действий;

оформленное в ипотеке, которая еще не выплачена.

Если у семьи уже есть другое жилье на подконтрольной Украине территории, участие в программе невозможно. Максимальная сумма жилищного ваучера составляет до 2 миллионов гривен.

Эти средства можно использовать, чтобы купить квартиру или дом, вложить в строительство или оплатить часть ипотечного кредита. Но дом или квартиру, приобретенные с помощью ваучера, нельзя продавать или передавать другим людям в течение пяти лет после оформления.

Чем отличается жилищный ваучер и "еВідновлення"?