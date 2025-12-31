Кто может получить помощь по программе "еВидновлення"?
В случае с "еВидновленням" государство четко привязывает компенсацию к конкретному разрушенного жилья, пишет 24 Канал со ссылкой на общественную организацию "Верни свое".
Важно! Подать заявку могут только владельцы недвижимости или их наследники. Обязательным условием является возможность доказать факт разрушения или повреждения жилья в результате боевых действий.
Для этого проводится обследование специальной комиссией, которая фиксирует состояние объекта. Без такого подтверждения получить сертификат невозможно.
Размер компенсации определяется индивидуально и зависит от площади жилья, типа здания, региона и ориентировочной стоимости восстановления.
Кому предназначены жилищные ваучеры?
В отличие от программы "еВидновлення", жилищные ваучеры не привязаны к конкретному разрушенному объекту и не требуют подтверждения факта разрушения жилья.
Этот механизм ориентирован на людей, которые фактически потеряли дом, но не могут доказать его состояние из-за оккупации территории. Прежде всего это:
- внутренне перемещенные лица;
- семьи участников боевых действий;
- люди с инвалидностью, которая была получена в результате войны.
Ваучер предусматривает фиксированную сумму помощи, которая может достигать до 2 миллионов гривен.
В чем принципиальная разница между механизмами?
"еВидновлення" компенсирует конкретные потери и работает только при наличии подтвержденного разрушения жилья. Жилищный ваучер направлен на решение жилищной проблемы в целом и не зависит от состояния оставленного имущества.
Разница между ваучером и "еВидновленням" / Инфографика "Верни свое"
Средства по сертификату "еВидновлення" можно использовать на ремонт поврежденного жилья или покупку нового.
Ваучер позволяет приобрести жилье, инвестировать в строительство или направить средства на ипотеку с ограничением на отчуждение жилья в течение пяти лет.
Когда и как подать заявку?
З 1 декабря переселенцы могут подать заявку на жилищный ваучер через приложение Дия.
Сертификат еВидновлення также можно получить через приложение Дия или портал сервиса. Правительство упростило порядок получения компенсации для совладельцев жилья, что позволит украинцам быстрее получить средства на восстановление разрушенного жилья.
Также в 2026 году в Украине будут проводить жилищные проверки для лиц, претендующих на государственные выплаты или уже их получают, чтобы подтвердить фактическое проживание и соответствие заявленных данных.