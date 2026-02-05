Как рынок недвижимости Киева реагирует на коммунальные проблемы?

Проблемы теплоснабжения в Киеве и перебои со светом из-за ударов России изменили поведение покупателей жилья. Квартиры в домах с дополнительными бытовыми рисками продаются сложнее. Об этом в комментарии 24 Каналу эксперт в сфере недвижимости Ирина Луханина.

Ирина Луханина Риелтор, аналитик рынка Коммунальные проблемы в Киеве заметно повлияли на поведение покупателей. Но важно понимать: они не остановили рынок, а изменили подход к выбору жилья. Люди стали внимательнее смотреть на сам дом: есть ли резервные решения, в каком состоянии сети, как работает управление. Квартиры в домах, где эти вопросы игнорируются или не решены, продаются дольше и сложнее. Зато жилье в домах, где есть хотя бы базовая готовность к сложным условиям, выглядит значительно привлекательнее для покупателей.

В январе активность на рынке первичной недвижимости была более сдержанной из-за повышенной осторожности покупателей, которые больше проверяли документы и риски, говорит Ирина Луханина.

По мнению эксперта, в феврале ажиотажа на первичке Киева не стоит ожидать, как и увеличения количества сделок. В то же время риелтор не прогнозирует резких изменений цен в ближайшее время, ведь оснований для стремительного роста нет, как и для массовых скидок.

Как рассказала в комментарии 24 Каналу эксперт в сфере недвижимости Елена Гайдамаха, этой зимой проблемы с централизованным отоплением в Киеве сделали стабильное теплоснабжение приоритетным для покупателей в выборе жилья. В ответ на вызовы войны сейчас рынок реагирует замиранием, говорит специалист.

Елена Гайдамаха Риелтор, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Рынок движется, однако сейчас он замер. Спрос есть, но строительство не такое оживленное, как было раньше. Однако работают государственные программы, благодаря чему все же рынок движется. Речь идет о программах, направленные именно на покупку.

Эксперт говорит, что в Киеве уменьшились объемы нового строительства, а после завершения войны это может привести к недостатку предложения жилья на рынке. Склонность покупателей вкладывать деньги в строительство на этапе котлована снизилась.

Как изменились цены на первичке?

По данным DIM.RIA по состоянию на 5 февраля 15:00, средняя цена за квадратный метр в новостройках Киева по всем объектам за месяц изменилась следующим образом:

Дарницкий – 41 886 гривен (-4%);

Днепровский – 47 660 гривен (-2%);

Деснянский – 39 154 гривны (-2%);

Голосеевский – 59 944 гривны (+4%);

Соломенский – 53 691 гривна (-9%);

Святошинский – 52 982 гривны (-4%);

Оболонский – 55 249 гривен (+6%);

Подольский – 71 851 гривна (+9%);

Печерский – 138 318 гривен (-18%);

Шевченковский – 75 081 гривна (-2%).

По данным сервиса, средняя цена на квадратный метр в новостройках Киева составляет 55 687 гривен.

Стоит ли ждать дефицита на рынке первичной недвижимости?