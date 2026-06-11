Почему инвесторы выбирают премиум-жилье?

Коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец в комментарии 24 Каналу, рассказала, что в последние годы инвесторы стали чаще обращать внимание на премиум-сегмент.

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В 2019 – 2021 годах на премиум-жилье, в частности апартаменты и большие дома площадью от 300 квадратных метров, приходилось не более 10% инвестиционных покупок. Сейчас доля этого сегмента уже достигает 18 – 20%.

Покупатели все реже ограничиваются только локацией, архитектурой, площадью или качеством материалов. Для них важнее становится то, какую среду создает жилой проект и насколько удобной будет повседневная жизнь. Именно поэтому премиум-жилье чаще воспринимают как вложение в безопасность, приватность, сервис, качество жизни и долгосрочную ликвидность.

Марианна Бигунец Коммерческий директор строительной компании GAZDA Фактически покупатель в премиальном сегменте инвестирует не только в объект недвижимости, но и в определенную модель жизни. Для кого-то это уединение и тишина, для кого-то – сервис и предсказуемость трибу, для кого-то – доступ к wellness-инфраструктуре, жизнь в среде, которая не истощает, а восстанавливает. Именно поэтому будущее премиальной недвижимости все больше связано с концептуальностью. Эксклюзивность остается важной, но она уже не ограничивается закрытостью или высокой ценой. Истинная ценность таких объектов заключается в том, что они предлагают продуманную "экосистему" для здоровой, сбалансированной и качественной жизни.

По словам эксперта, помимо текущей цены квадратного метра, инвесторы оценивают, будет ли проект ценен для покупателей и арендаторов в будущем и будет ли он пользоваться спросом в сложные периоды.

Каков порог входа для инвестиций в жилье?

Порог входа на первичный рынок жилья зависит от сегмента. Например, для эконом- и комфорт-класса инвестиции могут начинаться от 20 – 30 тысяч долларов. В бизнес-классе обычно нужно ориентироваться уже на 35 – 60 тысяч долларов.

В премиальном сегменте стартовый уровень выше – от 70 тысяч долларов. В то же время отдельные объекты могут стоить 170 – 200 тысяч долларов и более.

Инвестиции в первичный рынок, особенно в премиум-сегмент, требуют тщательной оценки рисков. Покупка жилья на этапе строительства позволяет зафиксировать более низкую цену на старте. В качественных проектах со стабильными темпами строительства стоимость за первый год может вырасти на 15 – 17%, а разница между стартовой ценой и ценой перед вводом в эксплуатацию может достигать 30 – 35%.

Такая доходность не является автоматической. Фактический результат зависит от локации, класса объекта, темпов строительства, репутации девелопера, качества проекта, конкуренции в конкретном регионе и общей ситуации на рынке,

– отметила Марианна Бигунец.

На что обратить внимание перед покупкой жилья для инвестиций?

Надежность застройщика. Перед покупкой стоит проверить, какие проекты компания уже реализовала и соблюдала ли она заявленные сроки. Также важны качество готовых объектов, разрешительные документы и репутация застройщика. Для инвестора главное – получить готовое жилье, которое будет пользоваться спросом после сдачи.

Локация. Район должен быть перспективным не только на момент покупки, но и после ввода дома в эксплуатацию. На будущую ликвидность влияют транспортная доступность, инфраструктура, безопасность, места для отдыха, спрос на аренду и дальнейшее развитие района.

Концепция проекта. Покупатели все чаще выбирают не просто квадратные метры, а комфортную среду. Более устойчивыми к рыночным изменениям могут быть комплексы с развитой инфраструктурой, сервисами, рекреационными зонами, решениями по безопасности и понятной концепцией.

Финансовые условия. Первый взнос, ипотека, рассрочка, график платежей и фиксация цены могут заметно повлиять на выгодность покупки. Отдельно стоит проверить, не заложена ли стоимость беспроцентной рассрочки от 24 месяцев в стартовую цену квадратного метра.

Риски. Жилье на первичном рынке может вырасти в цене еще на этапе строительства, но результат зависит от многих факторов, поэтому инвестору стоит заранее определить стратегию: покупка для перепродажи, аренды или сохранения капитала.

Сегодня инвестор учитывает не только потенциальную прибыль, но и будущую востребованность объекта. Если проект имеет сильную концепцию, качественную среду, понятную аудиторию, сервис, безопасность и локацию с рекреационными возможностями, у него гораздо больше шансов оставаться ценным и после завершения строительства,

– подытожила эксперт.

На что строительные компании берут кредиты в 2026 году?

В 2026 году строительные компании все чаще привлекают кредиты для развития бизнеса и реализации новых проектов. Наибольшим спросом пользуются кредиты на приобретение техники, обновление оборудования и обеспечение энергетической автономности.

Строительные компании все чаще используют энергоэффективные материалы, автономные источники питания и системы накопления энергии, которые помогают обеспечить более стабильную работу объектов в условиях энергетических рисков.