Повлияет ли предыдущее состояние дома на получение компенсации?
Специалисты отмечают, что, несмотря на страх владельцев, предыдущее техническое состояние жилья сам по себе не является основанием для отказа в компенсации, сообщает Юридический советник для ВПЛ.
Если жилье официально признано разрушенным из-за военной агрессии, а владелец может подтвердить свое право собственности, состояние дома до обстрелов или взрывов не имеет решающего значения.
Главным критерием остается то, что объект был уничтожен именно в результате боевых действий. В то же время все данные о повреждениях фиксируются при обследовании, и именно эти материалы становятся основой для дальнейшего решения.
Какие условия получения компенсации за разрушенное жилье?
Право на денежную компенсацию имеют владельцы жилых домов и квартир, которые были уничтожены в результате войны, отмечают на портале Дії. Решение принимают органы местной власти или военные администрации после проверки представленных материалов.
Основные условия следующие:
- жилье должно быть разрушено вследствие военных действий после установленной законодательством даты;
- объект должен располагаться на территории, находящейся под контролем Украины;
- заявитель обязан подтвердить право собственности на недвижимость;
- необходимо подать заявление и полный пакет документов;
- обязательным является проведение официального обследования разрушенного жилья и составление соответствующего акта.
После этого специальная комиссия рассматривает материалы и принимает решение о предоставлении или отказе в выплате. В случае положительного решения средства перечисляют на банковский счет получателя.
Что делать если отказали?
Если в компенсации отказали, владелец имеет право обжаловать решение комиссии. Сначала стоит получить письменное объяснение с указанием причин отказа. Далее заявитель может подать жалобу в вышестоящий орган или обратиться в суд.
Важно! В иске нужно обосновать, почему решение считается неправомерным, и добавить все имеющиеся документы и доказательства разрушения жилья. Судебное разбирательство может длиться определенное время, однако именно оно часто становится инструментом для восстановления права на компенсацию.
Что изменились в правилах компенсации в 2026 году?
Совладельцам стало проще подавать заявление на компенсацию, а размер выплат определяют на основе обновленных средних показателей, при этом максимальные суммы остаются неизменными.
Также жилье не должно быть отремонтировано за средства владельца до момента подачи заявления. Если ремонт уже проведен, государство не компенсирует расходы.