Где арендовать жилье можно не за всю зарплату?

Наибольшую долю средней зарплаты, а именно 83%, надо отдать за аренду 1-комнатной квартиры в Ужгороде, то есть 19,6 тысячи гривен, что является самым высоким показателем по Украине, свидетельствует исследование OLX Недвижимость.

А вот в список городов с более умеренным уровнем расходов на аренду входят Черкассы, Хмельницкий, Днепр, Кропивницкий и другие. В этих городах за аренду такого жилья придется отдать от 37% до 48% заработной платы.

Самый высокий процент зафиксирован в Черкассах – 48% дохода, медианная стоимость аренды 10 тысяч гривен,

В Хмельницком это будет меньше, чем в Черкассах – 44%, медианная стоимость аренды также 10 тысяч гривен,

В Днепре, как и в Хмельницком – 44%, медианная стоимость аренды 10 тысяч,

Немножко меньше в Кропивницком – 43% дохода, а медианная стоимость аренды уже 8 тысяч гривен,

В Чернигове – 37%, медианная стоимость аренды 6,5 тысячи гривен, а в Сумах – 34%, медианная стоимость аренды самая низкая из всех – 6 тысяч.

Зато самая низкая доля расходов на долгосрочную аренду – в городах, вблизи зоны боевых действий. То есть это Запорожье, Харьков и Херсон.

Например в Запорожье расходы на аренду придется всего 29% заработка, при медианной стоимости аренды в 5,5 тысячи гривен. А в Херсоне – всего 15% дохода, что является самым низким показателем среди других областных центров. Здесь медианная стоимость составляет всего 3,7 тысячи гривен.

Справочно: медианная цена – это показатель, который сначала упорядочивают от наименьшего до наибольшего, а затем находят значение посередине.

Какая самая высокая средняя цена на квартиру на вторичном рынке?

По статистике ЛУН, самой высокой цене, по состоянию на 21 января 2026 года, является 69,5 тысячи долларов за 1-комнатную квартиру во Львове. После Львова по рейтингу цены идет Киев с показателем в 68 тысяч долларов. А третье место занимает Ужгород – 63 тысячи долларов.

Далее в рейтинге размещены Ровно и Луцк с ценами в 55,6 тысячи и 54 тысячи долларов соответственно.

А самую низкую стоимость зафиксировано в Запорожье (15,5 тысячи долларов) и Николаеве (20 тысяч долларов).

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные о средней стоимости квартиры на вторичном рынке Херсона, Донецка, Луганска и Крыма.

Где квартиру можно найти за 25 тысяч долларов?