Где продают бюджетное жилье?

Впрочем, за низкую цену покупателям приходится мириться со скромной площадью, старым жилым фондом или необходимостью ремонта. О том, где в январе 2026 года можно приобрести квартиру по минимальному бюджету, 24 Канал сообщает со ссылкой на данные ЛУН.

Однокомнатные квартиры до 25 тысяч долларов предлагают в нескольких городах:

Запорожье – 15,5 тысячи долларов, за последний год стоимость снизилась на 11%;

Николаев – 20,3 тысячи долларов, цены упали на 1%;

Сумы и Харьков – 22,5 тысячи долларов, цены выросли на 13 – 14%.

Ранее за цену до 25 тысяч долларов жилье можно было купить и в Херсоне. Вероятно, теперь также, однако на портале указано, что данных по городу мало.

В Херсоне и Запорожье за такие деньги можно найти даже двухкомнатные квартиры – их средняя стоимость колеблется в пределах 22 – 23 тысяч долларов. Низкие цены в этих регионах в основном связаны с близостью к зоне боевых действий.

Есть ли дешевые квартиры в других регионах?

Указанные суммы являются средними показателями. В других городах также встречаются предложения до 25 тысяч долларов, однако покупателям придется уступать локацией, метражом или состоянием жилья.

По данным OLX Недвижимость, во Львове можно найти квартиры в диапазоне 20 – 25 тысяч долларов, но речь идет либо об очень маленьких площадях, или об объектах, требующих капитального ремонта. Отдельные бюджетные варианты встречаются и в Киеве – иногда от 10 тысяч долларов и меньше, однако для комфортного проживания такие квартиры также потребуют значительных вложений.

Где дешевле однокомнатная квартира – во Львове или Киеве?

Хотя средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке во Львове немного превышает киевскую, если сравнивать цены по районам, именно столица демонстрирует самые высокие показатели. В то же время на первичном рынке средняя цена за квадратный метр в Киеве и Львове почти одинакова.

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Киеве составляет примерно 68 тысяч долларов, с большим разрывом между районами – от почти 44 тысяч в Деснянском до 130 тысяч в Печерском, тогда как на первичном рынке стоимость колеблется в зависимости от класса жилья. Во Львове средняя цена однокомнатной квартиры даже несколько выше – около 69 тысяч долларов, а цены на первичном рынке почти сравнялись со столичными и в среднем составляют примерно 1 300 долларов за квадратный метр.