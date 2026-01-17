Де продають бюджетне житло?

Втім, за низьку ціну покупцям доводиться миритися зі скромною площею, старим житловим фондом або необхідністю ремонту. Про те, де в січні 2026 року можна придбати квартиру за мінімальним бюджетом, 24 Канал повідомляє з посиланням на дані ЛУН.

Однокімнатні квартири до 25 тисяч доларів пропонують у кількох містах:

Запоріжжя – 15,5 тисячі доларів, за останній рік вартість знизилася на 11%;

Миколаїв – 20,3 тисячі доларів, ціни впали на 1%;

Суми та Харків – 22,5 тисячі доларів, ціни зросли на 13 – 14%.

Раніше за ціну до 25 тисяч доларів житло можна було купити й у Херсоні. Ймовірно, тепер також, однак на порталі зазначено, що даних щодо міста замало.

У Херсоні та Запоріжжі за такі гроші можна знайти навіть двокімнатні квартири – їхня середня вартість коливається в межах 22 – 23 тисяч доларів. Низькі ціни в цих регіонах здебільшого пов'язані з близькістю до зони бойових дій.

Чи є дешеві квартири в інших регіонах?

Зазначені суми є середніми показниками. В інших містах також трапляються пропозиції до 25 тисяч доларів, однак покупцям доведеться поступатися локацією, метражем або станом житла.

За даними OLX Нерухомість, у Львові можна знайти квартири в діапазоні 20 – 25 тисяч доларів, але йдеться або про дуже маленькі площі, або про об'єкти, які потребують капітального ремонту. Окремі бюджетні варіанти трапляються й у Києві – інколи від 10 тисяч доларів та менше, проте для комфортного проживання такі квартири також вимагатимуть значних вкладень.

Де дешевша однокімнатна квартира – у Львові чи Києві?

Хоча середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку у Львові трохи перевищує київську, якщо порівнювати ціни за районами, саме столиця демонструє найвищі показники. Водночас на первинному ринку середня ціна за квадратний метр у Києві та Львові майже однакова.

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку у Києві становить приблизно 68 тисяч доларів, із великим розривом між районами – від майже 44 тисяч у Деснянському до 130 тисяч у Печерському, тоді як на первинному ринку вартість коливається залежно від класу житла. У Львові середня ціна однокімнатної квартири навіть дещо вища – близько 69 тисяч доларів, а ціни на первинному ринку майже зрівнялися зі столичними й у середньому становлять приблизно 1 300 доларів за квадратний метр.