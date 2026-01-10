У скільки обійдеться купівля квартири у Києві та Львові?
- Київ
Середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинці, станом на початок січня 2026 року, коливається залежно від району столиці, свідчать дані ЛУН, повідомляє 24 Канал.
- Найдорожчою буде нерухомість в Печерському районі – 130 тисяч доларів. Натомість у Шевченківському – 83 тисячі доларів.
- А найменше доведеться віддати у Деснянському районі Києва – майже 44 тисячі доларів.
Загалом середня вартість 1-кімнатної квартири на вторинному ринку, станом на початок року, в Києві становить 68 тисяч доларів.
Якщо аналізувати первинний ринок, то середні ціни за квадрат коливаються від 970 доларів (економсегмент) до 3 180 доларів (преміум).
Враховуючи те, що 1-кімнатні квартири зазвичай мають площу від 35 квадратних метрів до 45 квадратних метри, то загальна вартість може становити від майже 34 тисяч доларів до 143 тисяч доларів.
- Львів
Середня вартість 1-кімнатної квартири відповідно до районів Львова сягає від понад 64 тисяч доларів до понад 70 тисяч доларів. Найдорожчим районом буде Личаківський, а найдешевшим – Залізничний район.
Цікаво, що загальна середня вартість квартири у Львові навіть дорожча, аніж у столиці. Йдеться про суму 69 тисяч доларів 1-кімнатну квартиру.
Крім того, ціни на первинному ринку Львова майже ідентичні до цін у столиці. А загалом середня вартість квадратного метру складає 1 300 доларів.
Чи подешевшала в столиці оренда?
За даними порталу M2bomber, за останній місяць середня ціна оренди в Києві виросла на трішки більше, як 1% – з 22,2 тисячі гривень до 22,5 тисячі гривень.
Якщо ж проаналізувати ціну за останній рік, то вона змінилася в бік спаду – з 23,1 тисячі гривень до 22,5 тисячі гривень.
Станом на початок січня, найдорожча середня ціна оренди квартири в Дніпровському районі – 32 тисячі гривень. А друге місце у рейтингу належить Подільському району – 29 тисяч гривень.
Найменше заплатити за оренду можна в Оболонському районі – 17 тисяч гривень, а у Святошинському та Дарницькому – по 17,5 тисячі гривень.
Наскільки треба більше платити за оренду у Львові, ніж у Києві?
На початку року середня орендна плата у Львові виявилася дорожчою, ніж у Києві – 18 тисяч гривень проти 16 тисяч гривень за 1-кімнатну квартиру. Така різниця пояснюється обмеженими можливостями для нової забудови та сильним туристичним попитом у Львові, тоді як у Києві більш доступні варіанти в спальних районах та передмістях.
У самому ж Києві середні ціни оренди відрізняються за районами: найдорожче у Печерському районі (понад 31 тисяча гривень), а найдоступніше – у Деснянському районі (9,5 тисячі гривень).
У Львові такий розрив між районами менший, ніж у столиці. Втім центральні та доступні локації залишаються дорожчими, порівняно з іншими. Зокрема, у Шевченківському районі оренда сягнула приблизно 20 тисяч гривень, тоді як у Залізничному районі – майже 15 тисяч гривень.