У скільки обійдеться купівля квартири у Києві та Львові?

Київ

Середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинці, станом на початок січня 2026 року, коливається залежно від району столиці, свідчать дані ЛУН, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Найдорожчий будинок, який продають в Україні – скільки коштує та де розташований

Найдорожчою буде нерухомість в Печерському районі – 130 тисяч доларів. Натомість у Шевченківському – 83 тисячі доларів.

А найменше доведеться віддати у Деснянському районі Києва – майже 44 тисячі доларів.

Загалом середня вартість 1-кімнатної квартири на вторинному ринку, станом на початок року, в Києві становить 68 тисяч доларів.

Якщо аналізувати первинний ринок, то середні ціни за квадрат коливаються від 970 доларів (економсегмент) до 3 180 доларів (преміум).

Враховуючи те, що 1-кімнатні квартири зазвичай мають площу від 35 квадратних метрів до 45 квадратних метри, то загальна вартість може становити від майже 34 тисяч доларів до 143 тисяч доларів.

Львів

Середня вартість 1-кімнатної квартири відповідно до районів Львова сягає від понад 64 тисяч доларів до понад 70 тисяч доларів. Найдорожчим районом буде Личаківський, а найдешевшим – Залізничний район.

Цікаво, що загальна середня вартість квартири у Львові навіть дорожча, аніж у столиці. Йдеться про суму 69 тисяч доларів 1-кімнатну квартиру.

Крім того, ціни на первинному ринку Львова майже ідентичні до цін у столиці. А загалом середня вартість квадратного метру складає 1 300 доларів.

Чи подешевшала в столиці оренда?

За даними порталу M2bomber, за останній місяць середня ціна оренди в Києві виросла на трішки більше, як 1% – з 22,2 тисячі гривень до 22,5 тисячі гривень.

Якщо ж проаналізувати ціну за останній рік, то вона змінилася в бік спаду – з 23,1 тисячі гривень до 22,5 тисячі гривень.

Станом на початок січня, найдорожча середня ціна оренди квартири в Дніпровському районі – 32 тисячі гривень. А друге місце у рейтингу належить Подільському району – 29 тисяч гривень.

Найменше заплатити за оренду можна в Оболонському районі – 17 тисяч гривень, а у Святошинському та Дарницькому – по 17,5 тисячі гривень.

Наскільки треба більше платити за оренду у Львові, ніж у Києві?