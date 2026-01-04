Детальніше про найдорожчий будинок, який зараз продають в Україні, та умови в ньому 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення на DIM.RIA.

Читайте також Дефіцит квартир у 2026 році: чому ціни на нерухомість злетять і чи варто купувати зараз

Що відомо про найдорожчий будинок на ринку України?

Найдорожчий будинок, який продають в Україні, розташований у Ворзелі, що під Києвом. Маєток складається з трьох основних житлових будинків, а також господарських споруд, будинків для охорони та допоміжної інфраструктури. Загальна площа маєтку – 2242,3 квадратного метра, з них житлова – 1 043,2 квадрата.

Архітектурний дизайн кожного будинку виконаний в індивідуальному стилі, а для внутрішнього оздоблення використовували лише натуральні та високоякісні матеріали.

Основний будинок має 11 кімнат, два поверхи. Стіни зведені з цегли, об'єкт належить до вторинної нерухомості та продається через посередника.

Ціна маєтку – 15 мільйонів доларів або 636 750 000 гривень.

Які умови на території маєтку?

На території облаштовані басейн, сауна, сад, кілька балконів, а також зони відпочинку. У будинку – 5 спалень, понад 3 санвузли, камін, джакузі та повний комплект побутової техніки й меблів.

Маєток забезпечений усіма центральними комунікаціями: газом, водопроводом, каналізацією, централізованим кондиціонуванням та газовим опаленням. Також встановлені охоронна сигналізація, відеоспостереження, домофон і кодовий замок.

Об'єкт розташований поруч із вулицями Тюльпанова, Стражеска та 1 Травня, неподалік від Ірпеня, Гостомеля та Коцюбинського. Поряд є школа та дитячий садок.

Такий вигляд має найдорожчий будинок, який продають в Україні / Фото DIM.RIA

До слова, відповідно до даних ЛУН станом на 4 січня 2026 року однокімнатні квартири на вторинному ринку у передмістях Києва продають у середньому за 25 – 55 тисяч доларів. Найдешевше житло в Гостомелі, найдорожче – у Софіївській Борщагівці. Ціни на двокімнатне помешкання варіюються від 43,9 тисячі доларів у Гостомелі до 83 у Софіївській Борщагівці, на трикімнатне – від 66,2 тисячі у Гостомелі до 97 тисяч Софіївській Борщагівці. Щодо квартир у новобудовах, то квадратний метр продають від 29,8 тисячі гривень у Гостомелі до 43,1 тисячі у Вишневому.

Які ціни на квартири в Києві?

Середня вартість квартир у Києві становить 68 тис. доларів за однокімнатну, 108 тисяч – за двокімнатну та 160 тисяч – за трикімнатну, за пів року ціни зросли на 10 – 14%. Найдешевше житло на вторинному ринку зосереджене у Деснянському та Святошинському районах, найдорожче – у Печерському, Шевченківському та Голосіївському. Печерський район утримує лідерство за цінами для всіх типів квартир, де трикімнатне житло сягає в середньому 320 тисяч доларів.

У новобудовах середня ціна квадратного метра становить приблизно 41 тисяч гривень в економкласі, 49 тисяч гривень у комфорт-класі та 74 тисяч гривень у бізнес-класі. Найдоступніші новобудови розташовані у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. Найдорожчі квадратні метри на первинному ринку також зафіксовані у Печерському та Шевченківському районах.