Подробнее о самом дорогом доме, который сейчас продают в Украине, и условиях в нем 24 Канал рассказывает со ссылкой на объявление на DIM.RIA.

Что известно о самом дорогом доме на рынке Украины?

Самый дорогой дом, который продают в Украине, расположен в Ворзеле, что под Киевом. Имение состоит из трех основных жилых домов, а также хозяйственных сооружений, домов для охраны и вспомогательной инфраструктуры. Общая площадь имения – 2242,3 квадратных метра, из них жилая – 1 043,2 квадрата.

Архитектурный дизайн каждого дома выполнен в индивидуальном стиле, а для внутренней отделки использовали только натуральные и высококачественные материалы.

Основной дом имеет 11 комнат, два этажа. Стены возведены из кирпича, объект относится к вторичной недвижимости и продается через посредника.

Цена поместья – 15 миллионов долларов или 636 750 000 гривен.

Какие условия на территории поместья?

На территории обустроены бассейн, сауна, сад, несколько балконов, а также зоны отдыха. В доме – 5 спален, более 3 санузлов, камин, джакузи и полный комплект бытовой техники и мебели.

Имение обеспечен всеми центральными коммуникациями: газом, водопроводом, канализацией, централизованным кондиционированием и газовым отоплением. Также установлены охранная сигнализация, видеонаблюдение, домофон и кодовый замок.

Объект расположен рядом с улицами Тюльпанова, Стражеска и 1 Мая, недалеко от Ирпеня, Гостомеля и Коцюбинского. Рядом есть школа и детский сад.

К слову, согласно данным ЛУН по состоянию на 4 января 2026 года однокомнатные квартиры на вторичном рынке в пригородах Киева продают в среднем за 25 – 55 тысяч долларов. Самое дешевое жилье в Гостомеле, самое дорогое – в Софиевской Борщаговке. Цены на двухкомнатное жилье варьируются от 43,9 тысячи долларов в Гостомеле до 83 в Софиевской Борщаговке, на трехкомнатное – от 66,2 тысячи в Гостомеле до 97 тысяч в Софиевской Борщаговке. По квартирам в новостройках, то квадратный метр продают от 29,8 тысячи гривен в Гостомеле до 43,1 тысячи в Вишневом.

Какие цены на квартиры в Киеве?

Средняя стоимость квартир в Киеве составляет 68 тыс. долларов за однокомнатную, 108 тысяч – за двухкомнатную и 160 тысяч – за трехкомнатную, за полгода цены выросли на 10 – 14%. Самое дешевое жилье на вторичном рынке сосредоточено в Деснянском и Святошинском районах, самое дорогое – в Печерском, Шевченковском и Голосеевском. Печерский район удерживает лидерство по ценам для всех типов квартир, где трехкомнатное жилье достигает в среднем 320 тысяч долларов.

В новостройках средняя цена квадратного метра составляет примерно 41 тысяч гривен в эконом-классе, 49 тысяч гривен в комфорт-классе и 74 тысяч гривен в бизнес-классе. Самые доступные новостройки расположены в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах. Самые дорогие квадратные метры на первичном рынке также зафиксированы в Печерском и Шевченковском районах.