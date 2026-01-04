Об актуальной стоимости квартир на первичном и вторичном рынках Киева 24 Канал сообщает со ссылкой на аналитику ЛУН.

Читайте также Львовщина и Закарпатье не лидируют: где за год больше всего подорожало жилье

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке?

Средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составляет 68 тысяч долларов, двухкомнатной – 108 тысяч, трехкомнатной – 160 тысяч долларов. За последние шесть месяцев цены выросли соответственно на 13%, 10% и 14%.

Более низкие цены на однокомнатные квартиры зафиксированы в таких районах:

Деснянский – 43 тысячи долларов;

Святошинский – 48,6 тысяч долларов;

Дарницкий, Соломенский, Оболонский и Днепровский – в пределах 59 – 61 тысяч долларов.

В то же время дорогие однокомнатные квартиры продают в районах:

Печерском районе – 130 тысяч долларов;

Шевченковском – 84,3 тысячи долларов;

Голосеевском – 78 тысяч.



Цены на квартиры вторички Киева / Инфографика ЛУН

Двухкомнатные квартиры дешевле всего обойдутся также в Деснянском районе – 59,3 тысячи долларов. В Святошинском средняя цена составляет 73 тысячи, в Днепровском – 80 тысяч долларов. Самые дорогие предложения зафиксированы в Печерском районе – 200 тысяч долларов, а также в Шевченковском – 127 тысяч, Голосеевском – 119 тысяч.

В сегменте трехкомнатных квартир наиболее доступными остаются Деснянский район – 76,3 тысячи долларов, Святошинский – 81,7 тысяч, Дарницкий – 112 тысяч долларов. Самые высокие цены на трехкомнатное жилье в Печерском районе – в среднем 320 тысяч долларов, в Шевченковском – 210 тысяч, в Голосеевском – 170 тысяч.

Какие цены на квартиры в новостройках?

Средняя стоимость квадратного метра в киевских новостройках составляет составляет около 41 тысячи гривен в сегменте эконом-класса (на 2% меньше, чем в прошлом году), 49 тысяч гривен в комфорт-классе (рост на 14%) и 74 тысячи гривен в бизнес-классе, где зафиксировано повышение цен на 4%.

Самые низкие цены на первичном рынке в таких районах:

Деснянском – 37,2 тысячи гривен за квадратный метр;

Днепровском – 43,7 тысячи;

Дарницком – 47,2 тысячи.

Самое дорогое жилье традиционно продают в районах:

Печерском – 114 тысяч гривен за квадрат;

Шевченковском – 67,8 тысяч гривен.



Цены за квадрат в новостройках Киева / Инфографика ЛУН

К слову, по данным портала OLX по состоянию на 4 января 2026 года, самая дешевая квартира, выставленная на продажу в Киеве, стоит 300 тысяч гривен. А за самую дорогую просят 380 миллионов гривен.

Как изменились цены на квартиры в Украине за 2025 год?

В 2025 году цены на жилье росли почти по всей Украине как в новостройках, так и на вторичном рынке, однако темпы существенно отличались в зависимости от региона. Наибольшее подорожание на первичке зафиксировали в Житомирской и Тернопольской областях, что эксперты объясняют отложенным спросом и ограниченным предложением. Киев сохранил статус самого дорогого города со средней ценой 1 445 долларов за квадратный метр в новостройках.

На вторичном рынке лидерами роста стали Ивано-Франковская, Ровенская и Херсонская области. Самые дешевые квартиры традиционно фиксировали в прифронтовых регионах, тогда как Киев остался городом с самой высокой средней стоимостью жилья.