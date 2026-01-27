Чи вплине попередній стан будинку на отримання компенсації?

Фахівці наголошують, що, попри страх власників, попередній технічний стан житла сам по собі не є підставою для відмови у компенсації, повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Якщо житло офіційно визнане зруйнованим через воєнну агресію, а власник може підтвердити своє право власності, стан будинку до обстрілів або вибухів не має вирішального значення.

Головним критерієм залишається те, що об'єкт був знищений саме внаслідок бойових дій. Водночас усі дані про пошкодження фіксуються під час обстеження, і саме ці матеріали стають основою для подальшого рішення.

Які умови отримання компенсації за зруйноване житло?

Право на грошову компенсацію мають власники житлових будинків і квартир, що були знищені внаслідок війни, зазначають на порталі Дії. Рішення ухвалюють органи місцевої влади або військові адміністрації після перевірки поданих матеріалів.

Основні умови такі:

житло має бути зруйноване внаслідок воєнних дій після встановленої законодавством дати;

об'єкт повинен розташовуватися на території, що перебуває під контролем України;

заявник зобов'язаний підтвердити право власності на нерухомість;

необхідно подати заяву та повний пакет документів;

обов'язковим є проведення офіційного обстеження зруйнованого житла та складання відповідного акта.

Після цього спеціальна комісія розглядає матеріали і приймає рішення про надання або відмову у виплаті. У разі позитивного рішення кошти перераховують на банківський рахунок отримувача.

Що робити якщо відмовили?

Якщо у компенсації відмовили, власник має право оскаржити рішення комісії. Спочатку варто отримати письмове пояснення із зазначенням причин відмови. Далі заявник може подати скаргу до вищого органу або звернутися до суду.

Важливо! У позові потрібно обґрунтувати, чому рішення вважається неправомірним, і додати всі наявні документи та докази руйнування житла. Судовий розгляд може тривати певний час, проте саме він часто стає інструментом для відновлення права на компенсацію.

Що змінилися у правилах компенсації у 2026 році?