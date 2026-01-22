Кто может претендовать на компенсацию в 2026 году?

Право на компенсацию имеют граждане Украины, которые являются владельцами жилья, разрушенного или поврежденного после начала полномасштабного вторжения, сообщает Дия.

Речь идет о квартирах, частные дома, комнаты в общежитиях, а также другие жилые объекты, что были официально зарегистрированы. Компенсация предоставляется только за недвижимость, расположенную на подконтрольной Украине территории, где нет активных боевых действий.

Обязательным условием является подтвержденное право собственности. Также жилье не должно быть отремонтировано за счет владельца до момента подачи заявления. Если ремонт уже проведен, государство не компенсирует расходы.

Что изменилось для совладельцев?

В 2026 году процедура для совладельцев стала проще, сообщила руководитель программы "Правовая безопасность собственности" Украинского института будущего Ольга Онищук.

Подать заявление может один из владельцев даже без письменного согласия других. Если в течение определенного срока возражений не поступит, обращение рассматривают в стандартном порядке. Это позволяет избежать задержек в случаях, когда связь между совладельцами затруднена.

Как изменился размер компенсации?

Из-за роста стоимости строительных материалов и работ, размер компенсации определяют на основе обновленных средних показателей. Это позволяет точнее учесть реальные затраты на восстановление жилья.

Но максимальные суммы компенсации за поврежденное жилье остались неизменными:

до 200 тыс. грн (ремонт категории А);

до 350 тыс. грн (ремонт категории Б) – для квартир;

до 500 тыс. грн (ремонт категории Б) – для частных домов.

Кому могут отказать в выплатах?

Компенсацию не предоставляют лицам, которые не имеют гражданства Украины или подпадают под санкционные ограничения.

Важно! Также выплаты не предусмотрены для жилья, находящегося на временно оккупированной территории до момента ее освобождения.

Отказ получают и заявители, если будет установлено, что повреждения жилья произошли до 24 февраля 2022 года. Отдельно учитывают случаи, когда объект не имеет подтвержденных документов о праве собственности.

Как подать заявку на компенсацию?

Подать заявление можно через приложение Дия, в Центре предоставления административных услуг или через нотариуса. К обращению прилагают документы, подтверждающие право собственности, а также информацию о характере повреждений.

После этого комиссия проводит оценку состояния жилья и принимает решение о компенсации. В случае полного уничтожения жилья заявителю могут предоставить жилищный сертификат или денежную выплату для приобретения или строительства нового жилья.

В чем разница между жилищным ваучером и "еВідновленням"?