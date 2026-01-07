Какие документы подтверждают право собственности на квартиру?

Право собственности на квартиру в Украине подтверждается документами, которые фиксируют основание приобретения жилья и его государственную регистрацию, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.

Смотрите также Наследство без наследников: при каких условиях жилье переходит государству

Именно эти бумаги требуют нотариусы, суды и государственные органы.

Выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество является основным документом, который подтверждает право собственности. Договор купли-продажи или дарения, удостоверенный нотариусом, подтверждает законный переход права собственности. Свидетельство о праве собственности, выданное до запуска электронных реестров, остается в силе при условии наличия регистрационных данных. Свидетельство о праве на наследство подтверждает переход жилья к наследнику после смерти владельца. Решение суда, которым признано или установлено право собственности, используется после внесения данных в реестр. Свидетельство о приватизации подтверждает переход квартиры из государственной или коммунальной собственности в частную.

Важно! Регистрация места жительства в квартире не является подтверждением права собственности. Она не дает права распоряжаться жильем и не используется во время нотариальных действий.

Как проверить наличие документов?

Самый быстрый способ проверить право собственности на квартиру – получить выписку из Государственного реестра прав, отмечают в Дии.

В документе указывается владелец объекта, дата регистрации, основание приобретения и наличие обременений. Такой документ используют при покупке жилья, оформлении наследства, дарения или судебных споров.

Что делать, если документов нет или они сомнительны?

В случае утери документов их можно восстановить через нотариуса или путем получения выписки из реестра.

Если данные отсутствуют в реестре, что часто случается с правами, оформленными до 2013 года, необходимо подать документы для государственной регистрации.

В случае сомнений относительно подлинности документов стоит обратиться за юридической проверкой.

Когда возникает спор о праве собственности, вопрос решается в судебном порядке с последующим внесением информации в реестр.

Почему регистрация права собственности важна?